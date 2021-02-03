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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава департамента ЦБ предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Госпожа Данилова считает, что продлевать программу можно только в отдельных регионах. «Я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима»,— сказала глава департамента «РИА Новости».В источнике
Елизавета Даниловароссийская поэтесса
Изначально цель программы — развивать жилищное строительство и в других регионах. Поэтому, я думаю, программу можно продлить таргетированно на те регионы, где отмечается более сложная ситуация на рынке жилья и где такая программа будет необходима.РИА Новости
С чего всё началось
РИА Новости

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

Банк России выступает за постепенное сворачивание льготной ипотеки под 6,5 процента, заявила в интервью РИА Новости глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
РИА Новости19:17
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РБК

В ЦБ предложили продлить льготную ипотеку не во всех регионах

РБК21:19
Коммерсантъ

Глава департамента ЦБ предложила продлить льготную ипотеку не во всех регионах

Коммерсантъ20:42
ПРАЙМ

ЦБ пояснил причины сворачивания льготной ипотеки под 6,5%

ПРАЙМ19:11
Московский Комсомолец

ЦБ предложил продлить льготную ипотеку

Московский Комсомолец19:42
РИА Новости

В Центробанке выступили за закрытие одной из программ льготной ипотеки

РИА Новости19:17
Lenta.ru

В Центробанке заявили о необходимости сворачивания льготной ипотеки

Lenta.ru20:01
RT на русском

ЦБ оценил возможность продления льготной ипотеки под 6,5%

RT на русском19:10

Россиянин поехал за наследством в Казахстан и оказался в психбольнице

В Павлодаре в психлечебнице нашли жителя Тульской области, считавшегося пропавшим без вести после того, как он приехал в Казахстан за наследством, сообщает департамент полиции Павлодарской области.
РИА Новости19:32

Театру «Сказка» присвоено имя первого режиссера Людвига Устинова

Хакасскому национальному театру кукол "Сказка" присвоено имя заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного деятеля искусств Хакасии, драматурга, поэта, члена союза театральных деятелей России, первого режиссера и основателя театра кукол "Сказка" – Людвига Григорьевича Устинова (в соответствии с постановлением Правительства Республики Хакасия от 21 января 2021 года № 10).
Республиканская Телевизионная Сеть23:05