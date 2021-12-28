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Глава департамента МИД Биричевский: Россия работает над снижением доли доллара в расчетах

Россия работает с внешними партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах.
РБК
«С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — рассказал он.
Lenta.ru
В результате операций доля британского фунта стерлингов сократилась до 5%, доля евро выросла до 39,7 с 35%, доля китайского юаня — до 30,4 c 15%.
РБК
Доля безналичного золота в средствах фонда составила 20,2%, японской иены — 4,7%.
РБК

Подробнее о событии

МИД сообщил о работе по снижению доли доллара в международных расчетах
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Глава департамента МИД Биричевский: Россия работает над снижением доли доллара в расчетах
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