Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Спутники Starlink Internet Services, подразделения аэрокосмической компании SpaceX Маска, имели две «близкие встречи» с орбитальной космической станцией Китая — 1 июля и 21 октября, согласно документу, представленному Китаем в космическое агентство ООН.
«Амедиатека» получила множество комментариев зрителей с просьбой сделать фильмы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари» доступными также в подписке у партнёров сервиса из сообщения представителей «Амедиатеки» Ранее такой вариант был невозможен из-за лицензионного соглашения.
В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки "Северного потока — 2", написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил на своем YouTube-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на слова главы Чечни Рамзана Кадырова, поскольку может до сих пор испытывать страх перед российским политиком.