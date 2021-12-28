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Глава департамента МИД Биричевский: нет реальных перспектив отключения России от SWIFT

Совершенно непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы отключить Россию от международной межбанковской системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Взгляд.ру
В России в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT создана своя Система передачи финансовых сообщений Банка России.
РИА Новости
ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.
Взгляд.ру
В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада.
Взгляд.ру

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В МИД категорически отвергли возможность отключения России от SWIFT
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Глава департамента МИД Биричевский: нет реальных перспектив отключения России от SWIFT
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