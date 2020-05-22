Экономика
ИнтерфаксГлава департамента денежно-кредитной политики стал зампредом ЦБ
Алексей Заботкин, с 2018 года руководивший департаментом денежно-кредитной политики Банка России, стал заместителем председателя ЦБ. Как сообщает регулятор, в новой должности он будет курировать денежно-кредитную политику и одноименный департамент.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Общество
В Курске прокуратура отреагировала на митинг предпринимателей
Друг для друга (Курск) 05:55
Кино
Джаред Падалеки поделился неудачными дублями 15 сезона «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 05:00
Шоу-бизнес
Манукян ответил на критику совместного клипа с Бузовой
Блогер Давид Манукян отреагировал на критику его совместного видео с Бузовой.
News.ru 06:01
Здоровье
На Кубани выздоровели более половины пациентов с SARS-CoV-2
Краснодар, 21 мая 2020, 11:01 — REGNUM Более половины жителей Краснодарского края, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели, сообщили 21 мая в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 04:01
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости вчера в 02:38
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева поделилась подробностями о новом шоу Первого канала
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала о новом шоу Первого канала «На даче», героям которого помогут сохранить мир в семье и обустроить быт.
News.ru 04:59
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые прокомментировала расставание
Модель Алена Гаврилова подтвердила расставание с певцом Эмином Агаларовым.
Газета.Ru 06:06
Общество
Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ
Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru вчера в 07:50
Происшествия
Появились данные о вероятной причине авиакатастрофы в Пакистане
Пилоты пакистанского пассажирского самолета, разбившегося в Карачи, во время последнего разговора с диспетчерами сообщали о проблеме с двигателем.
Lenta.ru 07:31
Общество
26 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
26 новых пациентов с коронавирусной инфекцией выявили в Вологодской области за сутки.
NewsVO 20 мая в 04:24
Политика
Путин призвал наращивать тестирование на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повсеместно наращивать тестирование населения на коронавирус.
RT на русском 08:05
Политика
Попова: Коронавирус в России вышел на плато
Коронавирус в России вышел на плато.
Комсомольская правда 08:29
Общество
Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики России
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон о неотложных мерах поддержки экономики России в период пандемии коронавируса.
Известия 05:49
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал основную причину исчезновения неандертальцев.
Evo-rus.com 07:20
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
Общество
В Москве с 27 мая будут действовать только столичные цифровые пропуска
"В целях упрощения и создания одноканальной системы с 27 мая 2020 года для передвижения по городу Москве будут действительны только московские цифровые пропуска", - сообщил Собянин.
Российская газета вчера в 13:10
Наука
Использование грунтовых вод поставило 200 миллионов людей перед угрозой отравления мышьяком
От 94 до 220 миллионов человек, 85-90 процентов которых проживает в Южной Азии, подвергаются угрозе попадания мышьяка в организм из-за организации водоснабжения: они используют глубоко залегающие грунтовые воды для получения питьевой воды и полива сельскохозяйственных культур.
N+1 вчера в 14:22
Здоровье
В Липецкой области от коронавируса умер первый врач
В Липецкой области умер врач с подтверждённым COVID-19. По данным оперативного штаба, скончался участковый терапевт Грязинской ЦРБ.
Kursk.com 07:26
Здоровье
Голикова предупредила об увеличении смертности в мае
Показатель смертности в России из-за коронавируса COVID-19 серьезно вырастет в мае, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 08:24
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
В Петербурге МФЦ возобновят работу с 25 мая
В Санкт-Петербурге многофункциональные центры по оказанию государственных услуг возобновят свою работу с понедельника, 25 мая.
RT на русском 06:39
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину «Лед» за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело 20 мая в 11:53
Финансы
Набиуллина: ускорение темпа роста цен исчерпано
«Что касается инфляции, по-видимому, ускорение темпа роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано»,-- сказала госпожа Набиуллина (цитата по сайту ЦБ).
Коммерсантъ 06:59
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Экс-муж Анастасии Макеевой Глеб Матвейчук станет отцом во второй раз
Глеб Матвейчук стал гером нового выпуска программы «Судьба человека» на канале «Россия 1». В разговоре с Борисом Корчевниковым композитор признался, что в скором времени станет отцом во второй раз.
Вокруг ТВ 07:34
Общество
Собянин заявил о необходимости сохранения пропусков
Пока необходимо сохранить пропускной режим и режим самоизоляции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 08:21