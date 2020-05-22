Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксГлава департамента денежно-кредитной политики стал зампредом ЦБ

Алексей Заботкин, с 2018 года руководивший департаментом денежно-кредитной политики Банка России, стал заместителем председателя ЦБ. Как сообщает регулятор, в новой должности он будет курировать денежно-кредитную политику и одноименный департамент.
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ЦБ назначил нового главу департамента монетарной политики

РБК05:31

ЦБ сменил директора департамента кредитно-денежной политики

Коммерсантъ05:12

Глава департамента денежно-кредитной политики стал зампредом ЦБ

Интерфакс04:06

Тремасов возглавит Департамент денежно-кредитной политики ЦБ РФ

Российская газета04:22

Заботкин назначен зампредседателя Банка России

Известия03:58

Департамент денежно-кредитной политики ЦБ возглавил Кирилл Тремасов

Ведомости03:49

Алексея Заботкина назначили зампредом ЦБ РФ

ТАСС03:35
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Общество

Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам Вчера, 21 мая, президент Владимир Путин объявил, что проведение Единого государственного экзамена начнется с 29 июня.
Tomsk.Ru 01:35
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Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего

Уралинформбюро 10:13
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек украинской армии

Газета.Ru 09:45
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении РФ

Государственная дума проголосовала в третьем, окончательном чтении, за закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать данные о населении Российской Федерации.
Национальная служба новостей вчера в 06:26
3,7K
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения российского ЗРПК «Панцирь» в Ливии

Появилось видео уничтожения в Ливии зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» российского производства.
Национальная служба новостей 20 мая в 11:36
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Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
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Авто

Renault представил обновлённый Kaptur для России

Компания Renault представила обновленный Renault Kaptur для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 09:35
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Общество

В «Инвитро» оценили результаты тестирования на антитела к коронавирусу

Не менее 14% россиян, сдавших тест в частной лаборатории "Инвитро" за последние четыре дня, имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 01:06
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Хоккей

Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках

Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport 01:15
Кино

Создатели «Великолепного века» снимут новый исторический сериал

Piter.tv 07:46
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Технологии

Классической игре «Косынка» исполнилось 30 лет

«Косынку» создали для привыкания пользователей к графическому интерфейсу. Созданием игры занимался стажер «Microsoft» Уэс Черри.
ГЛАС.RU 08:47
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как в лесополосе в Москве была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 10:33
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

20 мая Министерство финансов России провело рекордный аукцион по продаже облигаций федерального займа ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2027 года: инвесторам были проданы бумаги на 112 миллиардов руб. Предыдущий рекорд был поставлен 13 мая 2020 года, когда Минфин продал максимальный объем ОФЗ за год - на 92 миллиарда.
Вести.Ru вчера в 08:54
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы

Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
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Общество

На Украине вновь продлили сроки строительства стены на границе с РФ

Киев, 22 мая 2020, 11:37 — REGNUM Государственная пограничная служба Украины обратилась к центральным органам исполнительной власти страны с проектом постановления о продлении сроков строительства так называемой «Стены Яценюка» до 2025 года, сообщило издание «Украинская правда».
REGNUM 04:37
27
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
678
Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 07:28
1,4K
Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
2,6K
Общество

Для студентов вузов проведут всероссийский онлайн-выпускной

RZN.info 04:39
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Общество

В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

РИА Новости 10:20
13
Общество

Экс-глава НПО «Космос» Черняков освобожден из СИЗО

Бывший владелец и глава НПО "Космос" Андрей Черняков, обвиняемый в мошенничестве почти на 17 млрд рублей, освобожден из следственного изолятора, так как истек срок давности его уголовного дела.
ТАСС 09:12
Общество

Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
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Общество

Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
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Политика

Путин не исключил вторую волну коронавируса осенью

Президент России Владимир Путин не исключил, что осенью может случиться вторая волна эпидемии коронавируса.
Ведомости 09:23
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Происшествия

В Курске задержали организатора акции протеста

Kurskcity.ru 08:38
Политика

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное

Дональд Трамп 21 мая объявил о выходе США из Договора по открытому небу (ДОН). Формально уведомить о своем решении Вашингтон должен 22 мая.
РБК 10:36
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Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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NASA обнаружило следы параллельной вселенной в Антарктике

HotGeo 01:38
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