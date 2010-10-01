РПЛ
Sport.ruГлава департамента судейства РФС возмущён работой арбитров
В новом сезоне РПЛ арбитры не перестают допускать грубые ошибки, которые влияют на исход встреч, Егоров отметил, что он также возмущён работой рефери, а также заявил, что в департаменте не прекращают работу над ошибками.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Политика
Нетаньяху: дружба с Путиным предотвратила военное столкновение в Сирии
Лишь дружеские отношения и прямые контакты с российским лидером предотвратили российско-израильский конфликт на территории Сирии.
Вечерний курьер 01:54
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Общество
Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала
Телеканал 360° вчера в 13:36
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Наука
Ученые объяснили, почему люди с возрастом набирают вес
Экономика сегодня 10 сентября в 19:22
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Гаджеты
Fujifilm представила беззеркалку X-A7: улучшенный автофокус, видео 4K/30p и цена в $700
Fujifilm X-A7 поступит в продажу 24 октября в комплекте с объективом Fujinon XC 15–45 мм F3,5–5,6 OIS PZ — весь комплект будет продаваться за $700.
3DNews 03:43
Политика
Москалькова высказалась об идее четырехдневной рабочей недели в РФ
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что вводить в стране четырехдневную рабочую неделю не стоит без проведения специальных исследований.
Газета.Ru вчера в 22:55
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 10 сентября в 02:10
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Медведев заявил о недостаточном развитии экономики России
Темпы развития экономики РФ в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, рассказал глава кабмина России Дмитрий Медведев.
News.ru вчера в 05:40
Армия и оружие
Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019»
Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.
REGNUM 04:01
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru 10 сентября в 06:32
Кино
По новому роману Стивена Кинга «Институт» снимут сериал
По новому роману американского писателя Стивена Кинга «Институт» снимут мини-сериал. Об этом 11 сентября пишет Variety.
Известия вчера в 12:10
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания
Новейший российский пистолет «Удав» прошел войсковые испытания.
Известия вчера в 22:37
Политика
МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Глава МВД Эстонии уверен, что трудовые мигранты с Украины стали проблемой для местных жителей из-за снижения расценок на работу Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины, сообщает Sputnik Эстония.
Аргументы и Факты вчера в 09:04
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол
Бабаев сказал, почему ЦСКА не захотел покупать Комличенко
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, по какой причине в это межсезонье не состоялся переход российского форварда «Млады Болеслав» Николая Комличенко в стан армейцев.
Нева Спорт 03:39
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор
Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян
Третья строчка в списке богатейших россиян досталась совладельцу "Лукойла" Вагиту Алекперову с $21,2 млрд.
Газета.Ru 01:55