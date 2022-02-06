Совладелец дилерского центра Central Avenue Nissan Ф. Джеймс Рурк подал в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка иск о нарушении контрактных обязательств и законодательства штата после того, как узнал о разрешении Nissan открыть конкурентам шоу-рум неподалёку.
Глава «Комитета против пыток» («КПП») (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) Игорь Каляпин покинул свой пост.