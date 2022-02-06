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Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия строго выполняла свои обязательства по поставкам газа

На протяжении последних недель Россия строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
RT на русском
Сложности с поставками газа в Европу вызваны кризисом в отношениях с Россией.
URA.Ru
«В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы», — сообщил Боррель.
ФАН
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250 — 300 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости

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Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия строго выполняла свои обязательства по поставкам газа
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