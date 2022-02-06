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Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциям

Россия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз — для подготовки к сокращениям поставок газа, заявил
 в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
РБК
Как отметил глава дипломатии ЕС в своем личном блоге, российской стороне за последние годы удалось повысить свою устойчивость перед ограничительными мерами, в том числе и европейскими.
Московский Комсомолец
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250 — 300 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Глава внешнеполитической службы ЕС выразил мнение, что Москва "в прошлом уже использовала энергетические поставки для достижения политических целей".
ТАСС

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