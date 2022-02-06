РИА НовостиГлава дипломатии ЕС Боррель: Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциямРоссия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз — для подготовки к сокращениям поставок газа, заявил в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.РБКПо мнению Борреля, Москва «сделала больше», чем сделал ЕС для того, чтобы «справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», передает ТАСС.Взгляд.ру«В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы», — сообщил Боррель.ФАНРоссия остается главным поставщиком газа для стран Евросоюза.Телеканал 360°Читать далееСвернутьФАНФАНRT на русскомLife.ruГазета.RuИА Красная ВеснаРБКТК ЗвездаКомсомольская правдаЭкономика сегодняВечерняя МоскваЯмал-МедиаТелеканал 360°ЦарьградПрофильREGNUMРЕН ТВDixiNewsНТВНародные новостиПодробнее о событииБоррель заявил, что цены на энергоносители подстегнули инфляцию в ЕвропеИнтерфаксвчера в 14:47Боррель сравнил подготовку России и ЕС к конфликтуВзгляд.ру16:27Боррель: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС - к перебоям с газомГазета.Ruвчера в 15:55Боррель заявил, что Россия повысила устойчивость к санкциямТАСС16:13Боррель объяснил сложности с поставками газа в ЕС «кризисом отношений с Россией»RT на русскомвчера в 14:58Глава дипломатии ЕС Боррель объяснил сложности с поставками газа кризисом отношений с РФLenta.ru16:44Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциямРИА Новостивчера в 14:51Показать ещёОценить430Поделиться