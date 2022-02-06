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Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциям

Россия больше сделала для подготовки к возможным западным санкциям, чем Евросоюз — для подготовки к сокращениям поставок газа, заявил
 в своем блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.
РБК
По мнению Борреля, Москва «сделала больше», чем сделал ЕС для того, чтобы «справиться с потенциальными перебоями в поставках газа», передает ТАСС.
Взгляд.ру
«В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы», — сообщил Боррель.
ФАН
Россия остается главным поставщиком газа для стран Евросоюза.
Телеканал 360°

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