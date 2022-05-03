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Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков.
РИА Новости
Боррель также добавил, что в энергетической сфере ЕС продолжает искать пути, «которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти».
НТВ
После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций против физлиц, организаций, финансового сектора и энергетики России.
РИА Новости
2 марта Европейский союз отключил семь российских банков от международной системы платежей SWIFT — ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Глава дипломатии ЕС Боррель не исключил отключения от системы SWIFT новых российских банков
Радио Sputnik23:55
Глава евродипломатии Боррель анонсировал отключение новых российских банков от SWIFT
РБК00:17
Боррель пообещал отключение новых российских банков от SWIFT
RT на русском00:13
Боррель заявил, что перечень отключенных от SWIFT российских банков будет расширен
ТАСС00:37
Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков
Газета.Ru23:46
Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков
РИА Новости23:40
Боррель анонсировал новые отключения российских банков от SWIFT
Коммерсантъ23:40

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