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Глава дипломатии ЕС Боррель обсудил с Блинкеном инициативу России о гарантиях безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель обсудили предложения России по гарантиям безопасности.
РБК
В свою очередь, госдеп распространил заявление о том, что оба лидера согласились в необходимости поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины против "дальнейшей военной агрессии России", которую Москва отрицает.
РИА Новости
Отмечается, что «госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».
Комсомольская правда
17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.
RT на русском

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Боррель и Блинкен обсудили предложения России по гарантиям безопасности
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