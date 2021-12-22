В свою очередь, госдеп распространил заявление о том, что оба лидера согласились в необходимости поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины против "дальнейшей военной агрессии России", которую Москва отрицает.
Отмечается, что «госсекретарь Блинкен и глава дипломатии ЕС Боррель приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, касающиеся российского видения возможных новых механизмов обеспечения безопасности в Европе».
В 1982 году спектаклем по пьесе Игоря Маркевича «И смех, и слёзы Херсонеса» открылся первый театральный сезон на открытой сцене «Херсонеса Таврического», пьеса «Морская примета» также вошла в репертуар театра Черноморского флота имени Б. А. Лавренёва.
Особое беспокойство, по словам российского лидера, вызывает факт размещения элементов американской глобальной системы ПРО в непосредственной близости от границ РФ, в то время как установки Mk 41, расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше, позволяют применять ударные системы «Томагавк».