Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств убийства российских военных украинскими националистами и возбудить уголовное дело, говорится в сообщении ведомства.
Еврокомиссия готовит предложения по новым санкциям, среди которых запрет на импорт угля, а также закрытие морских и сухопутных границ для российских перевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
Москва не отрицает возможность встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако для этого необходимо согласовать текст документа на переговорах делегаций двух стран.
"Начиная с сегодняшнего дня Минфин США не разрешит осуществлять какие-либо долларовые платежи по задолженности со счетов российского правительства в финансовых институтах США", - уточнила представитель министерства.