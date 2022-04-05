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Глава дипломатии ЕС Боррель признал противостояние российского рубля санкциям Запада

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что рубль хорошо противостоит введенным против России западным санкциям.
Lenta.ru
«Рубль продемонстрировал способность сильного сопротивления», - сказал Боррель и напомнил о требовании России осуществлять расчеты за газ в рублях.
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"Посмотрим, что будет дальше", - добавил Жозеп Боррель.
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Сейчас же согласно официальному курс Центрального Банка России доллар торгуется на отметке 83,5 рубля, а евро 92,3 рубля.
Московский Комсомолец

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Глава дипломатии ЕС Боррель признал противостояние российского рубля санкциям Запада
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель: рубль хорошо противостоит санкциям Запада
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