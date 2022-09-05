Ивана Сафронова осудили за две разведки стран НАТО К 22 годам колонии строгого режима приговорил Мосгорсуд по итогам проходившего за закрытыми дверьми процесса 32-летнего бывшего специального корреспондента "Ъ" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Президент Владимир Путин назвал Россию "Страной восходящего солнца", отметив, что территории Российской Федерации располагаются восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
Новому премьеру Британии Лиз Трасс, скорее всего, придется сказать своим гражданам "тушите свет", так прокомментировал ситуацию в Британии, с которой может столкнуться Трасс после избрания, лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.
Наибольшую угрозу для Запада представляет не Восток, во главе с Китаем, а глобальный Юг, где важнейшую роль играет Индия — нынешний союзник США, написал в статье для The Economist политолог Иэн Бреммер.