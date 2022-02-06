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Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о росте цен на газ в десять раз

Россия в последние недели строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, но "отказалась" поставлять дополнительный газ для пополнения хранилищ Европы, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
РИА Новости
Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам.
РИА Новости
Цены на газ в ЕС стали стремительно расти, когда средняя стоимость на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
"Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
РИА Новости

Подробнее о событии

Боррель: цены на газ в ЕС в 6-10 раз выше, чем год назад
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Боррель завил о взрывном росте цен на газ в Евросоюзе
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Боррель заявил о росте цен на газ в десять раз
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