Россия в последние недели строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, но "отказалась" поставлять дополнительный газ для пополнения хранилищ Европы, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Разработчики приложения ZOE Tracker, которое отслеживает состояние зараженных на территории Великобритании людей, пришли к выводу, что наиболее распространенный кожный симптом "омикрона" - это "ковидные" пальцы, ранее характерные для штамма "альфа".
Изначально разговоры шли о том, что ОЭС Украины вместе с молдавским довеском должна будет в течение чуть ли не целого года работать изолированно и от европейской энергосистемы, и от России и Белоруссии.
Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии не располагает доказательствами, что агенты российских спецслужб проникли на территорию складов во Врбетице (восток Чехии), где в 2014 произошли взрывы, в причастности к которым в Праге обвинили Москву.