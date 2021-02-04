Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны объединения к диалогу с Россией. Его цитирует ТАСС. По его словам, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, ему следует поддерживать связи с Москвой.

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С чего всё началось Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана. ТАСС 06:02