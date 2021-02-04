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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны объединения к диалогу с Россией. Его цитирует ТАСС. По его словам, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, ему следует поддерживать связи с Москвой.В источнике
С чего всё началось

Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.
ТАСС06:02
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Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Lenta.ru06:22

Боррель призвал к диалогу с Россией

Газета.Ru06:01

Боррель заявил о необходимости диалога Евросоюза и России

Коммерсантъ07:17

Боррель призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Взгляд.ру06:07

Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

ТАСС06:02

Боррель призвал вести диалог с Россией

РИА Новости06:21

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