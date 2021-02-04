Контроль за древесиной поручили электронной системе

Поправки будут вступать в силу в несколько этапов, первая часть начнет работать с июля 2021 года, однако в некоторых регионах эксперимент по внедрению электронного контроля за заготовкой древесины и ее торговлей начался еще с нового года.