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Lenta.ru
Lenta.ru

Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны объединения к диалогу с Россией. Его цитирует ТАСС. По его словам, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, ему следует поддерживать связи с Москвой.В источнике
С чего всё началось

Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.
ТАСС06:02
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Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией

Lenta.ru06:22

Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

ТАСС06:02

В Госдуме оценили призыв главы дипломатии ЕС к диалогу с Россией

RT на русском07:20

Боррель заявил о необходимости диалога Евросоюза и России

Коммерсантъ07:17

Боррель призвал Евросоюз к диалогу с Россией

Взгляд.ру06:07

Боррель призвал вести диалог с Россией

РИА Новости06:21

Боррель призвал к диалогу с Россией

Газета.Ru06:01

Контроль за древесиной поручили электронной системе

Поправки будут вступать в силу в несколько этапов, первая часть начнет работать с июля 2021 года, однако в некоторых регионах эксперимент по внедрению электронного контроля за заготовкой древесины и ее торговлей начался еще с нового года.
Российская газета07:55

Любови Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении на акции в Москве

Следователи предъявили Любови Соболь, юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акции 23 января в Москве.
Lenta.ru04:34

Хедж-фонд заработал $700 млн на «бунте» трейдеров против Уолл-стрит по акциям GameStop

Американский хедж-фонд Senvest Management LLC, управляемый Ричардом Машаалом и Брайаном Гоником, заработал почти $700 млн на сделках с акциями сети магазинов видеоигр GameStop, которые в январе из-за «бунта» розничных инвесторов за несколько дней выросли с $10 до $400, сообщила The Wall Street Journal.
Forbes02:50

Ральф Шумахер назвал обескураживающей сагу с контрактом Хэмилтона

Экс-пилот «Джордана», «Уильямса» и «Тойоты» Ральф Шумахер прокомментировал затянувшиеся переговоры по новому контракту между командой «Мерседес» и семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
Чемпионат02:20