Глава дипломатии ЕС призвал к диалогу с Россией
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны объединения к диалогу с Россией. Его цитирует ТАСС. По его словам, если Евросоюз хочет стать глобальным игроком, ему следует поддерживать связи с Москвой.В источнике
С чего всё началось
Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком
Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.
ТАСС06:02
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