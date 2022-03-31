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Глава экономического совета Диз: США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов

США пытаются убедить Китай и Индию присоединиться к инициативе Штатов и высвободить запасы нефти из своих резервов, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз.
РИА Новости
По словам американского лидера Джо Байдена, высвобождение запасов нефти даст достаточный запас для того, чтобы нарастить нефтедобычу к указанному сроку.
Известия
Вашингтон будет выводить на рынок "в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев".
Газета.Ru
Высвобождение топлива из запасов происходит на фоне запрета на весь импорт газа и нефти из России.
Известия

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Глава экономического совета Диз: США предложили КНР и Индии высвободить нефть из резервов
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США заявили, что обсуждают высвобождение нефти из резервов с Китаем и Индией
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