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Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал президента страны Александра Лукашенко остановить насилие. По его словам, власти республики и общественность должны вместе искать мирные пути разрешения кризиса, сообщает пресс-служба экзархата.В источнике
С чего всё началось
В то же время белорусское государственное информагентство БелТА сообщает
, что митрополит Павел призвал белорусов к «сдержанности и мудрости» и заявил о недопустимости использования крестных ходов в политических целях.
РБК07:25
Подробнее о событии
RT на русском

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

RT на русском06:51
РБК

Глава экзархата РПЦ в Белоруссии призвал Лукашенко остановить насилие

РБК07:25
ТАСС

Глава Белорусской православной церкви призвал Лукашенко остановить насилие в стране

ТАСС07:00
РИА Новости

Митрополит Минский призвал сделать все, чтобы в Белоруссии воцарился мир

РИА Новости07:45
Известия

Глава белорусской православной церкви призвал граждан к сдержанности

Известия06:50
Коммерсантъ

Глава Белорусской православной церкви призвал остановить насилие

Коммерсантъ06:30
Life.ru

Глава Белорусской православной церкви обратился к Лукашенко

Life.ru07:21

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