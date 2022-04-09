Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры Евросоюза не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых в рамках структур НАТО принимали участие большинство стран сообщества.
Примечательно, что на изображениях в украинских СМИ серийный номер "Точки-У" был размыт, однако записи с читаемыми цифрами появились в эфирах зарубежных телеканалов - к примеру, в новостном выпуске TG La7.
Кадр из шоу "Прямой эфир" — Марина Хлебникова дала первое после пожара интервью Отметим, что накануне выписки Марины Арнольдовны из больницы Андрей Малахов объявил сбор средств на ремонт сгоревшей квартиры Хлебниковой.