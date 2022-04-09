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Глава евродипломатии Боррель впервые в истории ЕС призвал к военному решению конфликта

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.
Lenta.ru
«Война должна быть выиграна на поле боя. Мы ранее выделили 500 миллионов евро Украине на покупку оружия, соответствующего текущим потребностям», – написал Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.
RuNews24.ru
Боррель также напомнил о дополнительно выделенных 500 миллионов евро (40,8 миллиона рублей) на покупки оружия Украине, которое «будет подобрано под украинские потребности».
Lenta.ru
Заявлений о приоритетности военной победы над политическим решением конфликта лидеры Евросоюза не делали ни во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане, в которых в рамках структур НАТО принимали участие большинство стран сообщества.
ТАСС

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Глава евродипломатии Боррель впервые в истории ЕС призвал к военному решению конфликта
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