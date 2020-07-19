Коронавирус
РБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Общество
Немногочисленная акция в поддержку Фургала состоялась во Владивостоке
В минувшую пятницу немногочисленная акция состоялась в Южно-Сахалинске. В ней приняли участие порядка 20 человек.
iReactor вчера в 02:51
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России по футболу
Коммерсантъ 13:30
Авто
Составлен топ-3 недорогих SUV с полным приводом на вторичном рынке РФ
Mitsubishi Pajero многих привлекает за счет своей конструкции, да и к тому же эта модель идеально подходит для любителей рыбалки и охоты.
Tvoe-avto.com 11:33
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Автоновости дня 17 июля в 06:10
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Авто
Названы самые ожидаемые российские автоновинки 2020 года
Ну и, наконец, очередным ожидаемым автомобилем является электрокар Zetta.
Evo-rus.com 06:52
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Игры
Корпорация Microsoft планово отменила годовую подписку Xbox Live Gold
Microsoft в плановом порядке отменила годовую подписку Xbox Live Gold, владельцы консолей Xbox заметили её отсутствие в магазине корпорации.
Актуальные Новости 12:52
Происшествия
СК заявил о наличии доказательств причастности Фургала к убийствам
Следствие обладает неопровержимыми доказательствами причастности Сергея Фургала, губернатора Хабаровского края, к двум убийствам и одному покушению, сообщает РИА Новости.
Москва 24 16 июля в 11:22
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей 00:26
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор подготовил новые правила оказания услуг общественного питания.
Газета.Ru 11:00
Авто
Правительство РФ установило правила продажи красивых автономеров
Новые автомобили вчера в 12:16
Футбол
Федун отказался комментировать судейство в матче с «Зенитом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России против «Зенита» (1:2).
Metaratings 14:10
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия 11:55
Гаджеты
Новый MacBook Pro может получить 12-ядерный процессор
Напомним, если ранее считалось, что новый 13-дюймовый MacBook Pro на платформе Arm собственной разработки Apple выйдет только во второй половине 2021 года, то по новым данным такая модель дебютирует гораздо быстрее — она может появиться уже в конце года.
iXBT.com 05:26
Общество
В России могут увеличить штрафы за продажу табачной продукции детям
За продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут облагаться штрафом от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица - от 40 до 70 тысяч рублей, юридические - от 150 до 300.
РИА Новости 13:03
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM вчера в 03:50
Политика
В Канаде расследуют осквернение памятника дивизии СС «Галичина»
DixiNews вчера в 03:48
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Напомним, аналогичная проблема стала причиной отзыва в начале лета более 47 тысяч Hyundai Elantra, произведенных в 2005-2011 годах.
Новые автомобили 04:17
Происшествия
На Кубани подтверждено 75 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 19 июля 2020, 11:27 — REGNUM 75 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за сутки, сообщили 19 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:27
Наука
Преимущество варки кофе ультразвуком названо
ToDay News Ufa вчера в 07:34
Авто
В Сети показали процесс сборки роскошной версии Bentley Continental GT
В интернете появился ролик, демонстрирующий процесс качественной сборки роскошной вариации Continental GT в кузове купе.
Car.ru 11:05
Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух "прекрасных мировых войнах", сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 13:23
Футбол
Тренер «Химок» Юран подтвердил участие клуба в розыгрыше РПЛ
Главный тренер "Химок" Сергей Юран заявил, что клуб будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 09:20
Общество
Умер создатель российской пожарной авиации Рафаиль Закиров
Заслуженный военный летчик РФ Рафаиль Закиров, который занимался разработкой первых технологий тушения пожаров с помощью авиации, скончался в Москве в возрасте 71 года.
Газета.Ru 13:05
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11