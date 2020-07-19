Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Политика Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга». 444

Футбол Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

Политика В Анкаре сообщили, что иконы и фрески Айя-Софии во время первой молитвы будут закрыты Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что иконы и фрески в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками.

Общество Прогноз погоды: синоптики обещают трудный август Прогноз погоды на август 2020 в Приморье Аномальный зной продержатся весь последний месяц лета в Приморье.

Игры Разработчик: Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения основного квеста Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web. 1

Происшествия Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию. 7

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов. 2,5K

Происшествия Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ. 9

Политика Американский писатель предсказывает военный переворот в США Книга оказалась пророческой: протесты против расизма в США могут перерасти в нечто большее.

Политика ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян.