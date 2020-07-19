Коронавирус
РБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
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Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Происшествия
Французская полиция задержала подозреваемого в поджоге собора XV века
В Нанте задержан подозреваемый в поджоге одной из крупнейших готических церквей Франции - собора святых Петра и Павла.
Газета.Ru 06:35
Политика
Трамп заявил о победе США в двух мировых войнах
В интервью Fox News, в ходе обсуждения возможного переименования баз, господин Трамп заявил: «Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, прекрасные мировые войны, которые были свирепыми и ужасными, и мы выиграли их из Форт-Брэгга».
Коммерсантъ 14:58
Футбол
Тедеско объяснил поражение от «Зенита» в полуфинале Кубка России
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).
Metaratings 14:07
Общество
ПФР рассказал о ряде малоизвестных льгот для граждан России
В России у пенсионеров есть ряд налоговых льгот.
ToDay News Ufa вчера в 16:21
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru 14:54
Общество
В Австрии начали обучать собак искать заразившихся COVID-19 по запаху
В Министерстве обороны Австрии в тестовом режиме начали тренировать собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19.
РБК 11:29
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на третьем этапе «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.
RT на русском 10:59
Политика
В Анкаре сообщили, что иконы и фрески Айя-Софии во время первой молитвы будут закрыты
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил в воскресенье, что иконы и фрески в соборе Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле во время первой мусульманской молитвы, которая состоится 24 июля, будут закрыты занавесками.
ТАСС 14:43
Общество
Прогноз погоды: синоптики обещают трудный август
Прогноз погоды на август 2020 в Приморье Аномальный зной продержатся весь последний месяц лета в Приморье.
Expert.ru 17 июля в 12:10
Игры
Разработчик: Cyberpunk 2077 можно пройти без завершения основного квеста
Возможность закончить игру, не выполнив задания основного сюжета, будет реализована в Cyberpunk 2077, заявил ведущий дизайнер проекта Павел Саско 25 июня в интервью порталу Spider’s Web.
ИА Красная Весна 08:12
Армия и оружие
WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России
По данным, которые были получены исследователями, стало ясно, что владельцы мобильных гаджетов последовали в Москву, после - в Санкт-Петербург, а затем были зафиксированы на военных объектах в Архангельске и Северодвинске.
Территория новостей 00:26
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa 14:49
Происшествия
Более десяти человек получили ранения при стрельбе в Иллинойсе
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Пеория в штате Иллинойс, сообщает NBC Chicago со ссылкой на полицию.
РБК 12:14
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости 05:36
Происшествия
Тело девушки обнаружено в номере пятизвездочного отеля в центре Москвы
Девушка скончалась в элитном отеле в центре Москвы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва вчера в 03:55
Игры
Sony может выпустить God of War на ПК в августе
Деловое.ТВ 14:52
Происшествия
Барецкий попал в ДТП в центре Петербурга
Российский музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия 12:53
Политика
Американский писатель предсказывает военный переворот в США
Книга оказалась пророческой: протесты против расизма в США могут перерасти в нечто большее.
Комсомольская правда 17 июля в 07:24
Армия и оружие
За сутки 56 российских военных выздоровели от коронавируса
За прошедшие сутки 56 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число выздоровевших в вооружённых силах достигло 8105.
RT на русском 13:21
Игры
Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по «Принцу Персии»
Дебютные скриншоты популярнейшей в предыдущие годы игры Prince of Persia показала компания Ubisoft.
ToDay News Ufa 17 июля в 14:27
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
ПНС Ливии передало двух задержанных россиян Турции
Заседающее в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян.
Известия 14:59
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
В России могут вырасти штрафы за продажу табака несовершеннолетним
Поправки предлагают внести в ст. 14.53 КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями».
Коммерсантъ 14:36