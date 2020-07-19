Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Смотрите также
Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле
Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Новые акции протеста в Хабаровске прошли без задержаний
Создатели сериала «Чаки» представили первый тизер с датой премьеры
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан РФ
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Netflix выпустит самый дорогой в истории сервиса фильм
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Трамп сократил отставание от Байдена по уровню поддержки
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.В источнике
С чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times
генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.
Подробнее о событии
Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»
Реальное времявчера в 12:26
Крупнейший европейский инвестфонд предрек наступление «матери всех рецессий»
Народные новостивчера в 13:42
Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»
Коммерсантъвчера в 11:55