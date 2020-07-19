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РБК
РБК

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.В источнике
С чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times
 генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.
Коммерсантъвчера в 11:55
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РЕН ТВ

Мировой экономике предрекли «мать всех рецессий»

РЕН ТВ18:52
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Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»

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Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

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Крупнейший европейский инвестфонд предрек наступление «матери всех рецессий»

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Европейский инвестфонд предупредил о наступлении «матери всех рецессий»

BFM.ruвчера в 14:25
Коммерсантъ

Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»

Коммерсантъвчера в 11:55
Forbes

Один из крупнейших инвестфондов Европы предупредил о наступлении «матери всех рецессий»

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Солодов подал документы для участия в выборах главы Камчатки

Документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Камчатского края подал в избирательную комиссию исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов, 19 июля сообщает пресс-служба краевого избиркома.
ИА Красная Веснавчера в 08:31
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Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта

Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны.
ТАССвчера в 16:53
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русскомвчера в 06:16
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В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости17:03
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