с чего всё началось

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

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