Экономика

РБКРБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times
 генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.
Коммерсантъвчера в 11:55

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Мировой экономике предрекли «мать всех рецессий»

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Европейский инвестфонд предупредил о наступлении «матери всех рецессий»

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Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»

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Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»

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Один из крупнейших инвестфондов Европы предупредил о наступлении «матери всех рецессий»

Forbesвчера в 10:51
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Общество

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Эксперты советуют налегать на продукты зеленого цвета, так как они лучше усваиваются.
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Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Екатерина Диденко нашла новую любовь

Екатерина Диденко около четырех месяцев назад похоронила мужа, скончавшегося из-за отравления парами сухого льда, и уже позирует на фото с новым мужчиной.
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В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru вчера в 14:54
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Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

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Общество

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Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Кино

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Шоу-бизнес

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Общество

Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России

Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
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Политика

В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»

Полиция канадского региона Халтон ведет расследование по факту оставления надписи на памятнике бойцам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».
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Экономика

С 15 июля для россиян подготовили новые выплаты

Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa вчера в 02:40
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Общество

В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России

Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников.
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Общество

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Общество

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Армия и оружие

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Армия и оружие

Турция перебросила в Азербайджан ударные беспилотники и РСЗО

Турция с целью оказания поддержки Азербайджану в ходе конфликта с Арменией перебросила в страну не менее 6 ударных беспилотников и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Вечерний курьер вчера в 16:59
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В австрийской армии собак учат определять зараженных коронавирусом

АМИТЕЛ вчера в 20:31
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