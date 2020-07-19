Экономика
РБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
Читать в источнике
Оценить40
с чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.Коммерсантъвчера в 11:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»
Коммерсантъвчера в 11:55
Крупнейший европейский инвестфонд предрек наступление «матери всех рецессий»
Народные новостивчера в 13:42
Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»
Реальное времявчера в 12:26
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
РИА Новости вчера в 18:08
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" ("Надежда") для изучения Марса стартовала в понедельник с космодрома на острове Танэгасима.
ТАСС Наука вчера в 18:04
Общество
В Саратовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Трое детей оказались среди 96 новых выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных в регионе возросло до 8159 человек, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18 июля в 06:51
Здоровье
Специалисты составили топ-5 продуктов для эффективного похудения
Эксперты советуют налегать на продукты зеленого цвета, так как они лучше усваиваются.
Слово и Дело вчера в 01:48
Фигурное катание
В Москве погибла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская
В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
Вести Подмосковья 18 июля в 08:39
Происшествия
Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег
Злоумышленнику удалось без труда воспользоваться ее сбережениями, поскольку пин-код был записан на самой кредитке.
Lenta.ru 01:17
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости 18 июля в 13:16
Шоу-бизнес
Потерявшая мужа Екатерина Диденко нашла новую любовь
Екатерина Диденко около четырех месяцев назад похоронила мужа, скончавшегося из-за отравления парами сухого льда, и уже позирует на фото с новым мужчиной.
Дни24 вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru вчера в 14:54
Здоровье
Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день
Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
ToDay News Ufa 18 июля в 15:57
Общество
Роскачество перечислило опасные для человека виды рыб
Рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые выжили из-за недостаточной обработки, рассказали в Роскачестве.
Известия 01:00
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
Кино
Netflix разыгрывает «бессмертный аккаунт»
В честь премьеры фильма «Бессмертная гвардия» компания Netflix с 17 по 19 июля предоставила возможность выиграть бесплатную подписку на 1000 месяцев в одноименной видеоигре.
ИА Красная Весна 18 июля в 19:35
Общество
Россияне могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
Полиция канадского региона Халтон ведет расследование по факту оставления надписи на памятнике бойцам 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».
Военное дело 18 июля в 02:50
Экономика
С 15 июля для россиян подготовили новые выплаты
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa вчера в 02:40
Общество
В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России
Как рассказали в институте, сопоставление генетических данных циркулирующих на территории страны вирусов показало, что разнообразие коронавируса SARC-CoV-2 в России появилось, как минимум, из 67 независимых источников.
РБК 01:55
Общество
В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир страдает от социального неравенства.
Газета.Ru 18 июля в 13:45
Шоу-бизнес
Навка восхитила Сеть снимком в белоснежном костюме и серьгах-кольцах
Фигуристка выбрала для мероприятия элегантный брючный костюм и крупные серьги.
News.ru 18 июля в 09:20
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
REGNUM вчера в 23:05
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Армия и оружие
Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе
Lenta.ru вчера в 03:27
Футбол
«Химки» обыграли «Урал» и вышли в финал Кубка России
Rambler News Service вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Пугачева поразила подписчиков вечной молодостью
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила подписчиков нестареющей красотой.
SM News 18 июля в 05:06
Армия и оружие
Турция перебросила в Азербайджан ударные беспилотники и РСЗО
Турция с целью оказания поддержки Азербайджану в ходе конфликта с Арменией перебросила в страну не менее 6 ударных беспилотников и две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Вечерний курьер вчера в 16:59
Общество
В австрийской армии собак учат определять зараженных коронавирусом
АМИТЕЛ вчера в 20:31