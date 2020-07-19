с чего всё началось

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Технологии Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки Один из юзеров форума Reddit обнаружил в коде официального сайта Sony информацию, что компания будет продавать не более одной приставки PlayStation 5 в одни руки. 4

Политика Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина. 3

Происшествия В Москве в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку, погибла женщина Женщина погибла в ДТП с автобусом, въехавшим в остановку в Москве, семье погибшей столичное правительство окажет материальную помощь, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта со ссылкой на главу департамента Максима Ликсутова в Telegram. 223

Политика В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани. 81

Футбол Федун назвал «Зенит» дутым чемпионом и раскритиковал судейство Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка России, в котором "красно-белые" проиграли "Зениту" (1:2) и уже третий сезон подряд остались без трофеев.

Шоу-бизнес Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Экономика Раскрыты последствия деноминации рубля для России Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев заявил о том, что с момента последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился, чтобы можно было провести новую процедуру по уменьшению нарицательной стоимости номинала национальной валюты в 100 раз. 2

Общество В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу. 5,7K

Здоровье В Башкирии за сутки выявили 41 случай заражения коронавирусом По словам руководителя ведомства, на сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 6348 носителей новой коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки прирост составил 41 случай. 3

Здоровье Назван простой продукт, помогающий сбросить вес Испанский диетолог Айтор Санчес пришел к выводу, что при включении яиц в рацион люди худеют быстрее. 1

Общество В Сколтехе назвали источник появления коронавируса в России Коронавирусная инфекция пришла в Россию преимущественно из Европы, а не Китая, выяснили ученые Сколтеха после исследования генома коронавируса, сообщает «РИА Новости». 331

Авто Nissan представил самый маленький кроссовер Японский автопроизводитель Nissan представила миниатюрный кроссовер Nissan Magnite, который станет самым бюджетным SUV в его линейке. 31

Общество Эксперт допустил усиление ограничительных мер при второй волне COVID В период второй волны коронавируса в России могут быть усилены противоэпидемические меры.