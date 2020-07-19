с чего всё началось

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Экономика Радий Хабиров заявил об оживлении в экономике Башкирии Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что индекс промышленного производства за минувшие полгода в республике составил 98,9%. При этом в июне наблюдается рост по отношению к маю на 0,2%. «Мы воспринимаем это как оживление нашей экономики и большого проседания у нас нет, несмотря на предыдущие сложные месяцы», – сказал глава РБ.

Общество В России выявили менее 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом За последние сутки медики выявили коронавирус еще у 5 940 жителей России.

Общество В Татарстане выявили 33 случая коронавируса за сутки В Татарстане за последние сутки выявили 33 новых случая коронавируса, передает оперштаб. Общее число выявленных случаев выросло до 5248. 40

Происшествия Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.

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Экономика В Калуге поддержали бизнес, пострадавший от пандемии коронавируса Калуга, 17 июля 2020, 14:26 — REGNUM В Калужской области подано 439 заявлений в рамках нового постановления правительства РФ по предоставлению субсидий малым и средним предприятиям и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Авто Nissan представил самый маленький кроссовер Японский автопроизводитель Nissan представила миниатюрный кроссовер Nissan Magnite, который станет самым бюджетным SUV в его линейке. 31

Общество В России за сутки выявлено 5 940 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите от COVID-19. 4

Авто Локализованные «Газели» под брендом HDC начнут продавать на Украине Отмечается, что все автомобили нового украинского бренда протестированы и соответствуют экологическим нормам Евро-5, а также подходят под все критерии украинского законодательства. 73

Шоу-бизнес Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей 31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович. 28

Энергетика «Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80. 1

Музыка Участники конкурса «Витебск 2020» на «Славянском базаре» отдали предпочтение хитам Муслима Магомаева и Полины Гагариной Гала-концерт Президентского оркестра республики Беларусь и выступление участников XXIX Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск 2020" состоялись в летнем амфитеатре Витебска 19 июля 2020 года.

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Наука Британцы нашли «прорывное» лекарство от COVID-19 — интерферон Предварительные результаты клинического испытания нового потенциального лекарства от Covid-19 опубликовала компания Synairgen, сообщает 20 июля ВВС.