Экономика
РБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.Коммерсантъвчера в 11:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»
Реальное времявчера в 12:26
Крупнейший европейский инвестфонд предрек наступление «матери всех рецессий»
Народные новостивчера в 13:42
Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»
Коммерсантъвчера в 11:55
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:33, Ашберн
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Политика
National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости вчера в 00:05
Армия и оружие
Российские военные заблокировали колонну бронетехники США в Сирии
Военные РФ заблокировали технику США из-за неадекватных действий американцев, которые преследовали российский патруль.
ФАН 18 июля в 05:39
Общество
Фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса завершена в России
Москва, 20 июля 2020, 08:14 — REGNUM Минобороны России завершило клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
REGNUM 01:14
Наука
Две исчезающие рыбы не скрещивались 184 миллиона лет
Потомство у рыб, в природе никогда не встречавшихся десятки миллионов лет, получилось странное: наполовину - в мать, наполовину - в отца.
LentaChel.ru вчера в 09:36
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Армия и оружие
Украина в глубинах Черного моря «обнаружила» тайное оружие России
Россия тайно разрабатывает эшелонированную систему освещения надводной и подводной обстановки, предполагающую внедрение новейших гидроакустических систем в глубины Черного моря, пишет Defence Express, ссылаясь на исследование, проведенное с участием бывшего (в 2014-2016 годах) командующего Военно-морскими силами Украины Сергея Гайдука.
Lenta.ru вчера в 17:04
Гаджеты
Смартфон Galaxy M31 от Samsung поступит в продажу 30 июля
Samsung собирается презентовать Galaxy M31 уже 30 июля, на неделю раньше, чем планировалось.
RuNews24.ru 02:44
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Космос
NASA потратило $16,7 млрд на разработку корабля Orion
REGNUM 17 июля в 04:04
Энергетика
Индия собирается хранить свои стратегические нефтяные запасы в США
По заявлению главы индийского Минэнерго Дхармендра Прадхана, Индия планирует снижение рисков возможного перебоя нефтяной поставки.
ToDay News Ufa 03:26
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Шоу-бизнес
Екатерина Диденко через 4 месяца после смерти мужа нашла новую любовь
Блогер Екатерина Диденко, получившая печальную славу после вечеринки с сухим льдом на своем дне рождения, который обернулся смертью трех человек, снова шокировала своих подписчиков.
Что происходит 03:11
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости вчера в 13:26
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Культура
Киану Ривз стал автором комикса про воина-полубога
МИР 24 вчера в 16:45
Экономика
Верим в Татарстан, но инвестируем в Америку
KazanFirst пообщался с экспертами онлайн-конференции ГК «Финам» и выяснил, как кризис повлиял на дивиденды татарстанских предприятий, и в целом изменил инвестиционные стратегии.
Kazanfirst.ru 00:47
Политика
Байден опережает Трампа по популярности на 15 процентных пунктов
Согласно опросу Fox News, Джо Байден опережает Дональда Трампа на 8 процентных пунктов.
Коммерсантъ вчера в 14:04
Общество
23% россиян планируют поехать на морские курорты России
Провести отпуск на российском побережье в этом году планирует 23% россиян, следует из данных исследования сервиса «Работа.ру» и ИT-компании «Платформа ОФД».
Коммерсантъ 02:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу
Известия вчера в 14:23
Политика
В четырех землях Германии попросили США не выводить войска из страны
Премьер-министры четырех земель Германии обратились к конгрессу США с просьбой не выводить американские войска из их страны.
РБК вчера в 18:54
Армия и оружие
Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе
Lenta.ru вчера в 03:27