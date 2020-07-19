Экономика
РБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
Читать в источнике
Оценить56
с чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.Коммерсантъвчера в 11:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Один из крупнейших инвестфондов Европы спрогнозировал наступление «матери всех рецессий»
Реальное времявчера в 12:26
Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»
Коммерсантъвчера в 11:55
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия
Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин
Вести.Ru вчера в 23:50
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
Известия 04:50
Политика
Арестованный Фургал рассказал о заказчиках своего уголовного дела
О возможных заказчиках дела рассказал принадлежащему Григорию Березкину РБК адвокат Борис Кожемякин.
Lenta.ru 06:47
Авто
Toyota представила обновленный логотип марки
Европейское подразделение Toyota решило не отставать от своих конкурентов в лице Volkswagen, BMW и Nissan, представив сегодня новый упрощенный логотип.
SpeedMe 06:50
Технологии
В Minecraft нашли мир с главного экрана игры. Он стоял на заставке около 10 лет
Cyber.sports.ru 02:20
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Кино
Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза
Поклонники Ghost of Tsushima показали, как мог бы выглядеть главный герой игры, если бы его роль исполнил актер Том Круз.
CyberSport.ru 05:22
Единоборства
Глава UFC подтвердил проведение боя Хабиба и Гэтжи в октябре
По словам Уайта, титульный бой пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который был организован для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.
REGNUM 05:34
Футбол
«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял шансы на второе место в РПЛ
РИА Новости вчера в 15:46
Игры
Переход на Unreal Engine 5 заставит игры значительно «потяжелеть»
Faktom вчера в 12:22
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Автор авторитетного петербургского журнала «Интересант» Николай Печерников призвал россиян готовиться к «черному августу» в этом году, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:00
Футбол
Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА
По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news вчера в 10:21
Политика
Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск.
Журналистская правда 05:55
Футбол
Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.
Чемпионат вчера в 11:02
Кино
Самый дорогой фильм в истории Netflix снимут режиссеры «Мстителей»
Netflix планирует выделить 200 млн. долларов на полнометражный проект, которым будут заниматься Энтони Руссо и Джо Руссо.
Моя Москва.онлайн 05:33
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 килограммов после воссоединения с Самойловой
Через несколько дней после рождения долгожданного сына Давида Джиган «ушел в отрыв».
Слово и Дело 03:01
Происшествия
Власти Чечни подарили дом мужу погибшей Мадины Умаевой
Эхо Москвы 05:31
Единоборства
Фигередо стал чемпионом наилегчайшего веса UFC, «задушив» Бенавидеса
Bookmaker-ratings.ru вчера в 00:36
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в рамках предвыборной кампании
Норт-Чарлстон, 20 июля 2020, 09:41 — REGNUM Зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США рэпер Канье Уэст провел свой первый предвыборный митинг.
REGNUM 02:41
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован.
ТАСС 05:48
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года
По статистике ведомства, в Саратовской области среди детей зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции - это чуть больше 5% от общего количества.
Регион 64 06:16
Политика
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
РИА Новости вчера в 18:08
Футбол
«Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ
Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».
BetOn 06:17
Происшествия
На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
Кино
Студия Disney нашла режиссёров для сериала «Соколиный глаз»
Компания Disney выбрала режиссёров для съёмок сериала «Соколиный глаз» вселенной Marvel.
News.ru 03:58
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Общество
В России выявили минимальное с апреля число новых больных COVID-19
В России за сутки выявили 5940 новых больных COVID-19 в 85 регионах.
BFM.ru 04:16