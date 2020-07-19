с чего всё началось

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Интернет В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя). 233

Авто Toyota представила обновленный логотип марки Европейское подразделение Toyota решило не отставать от своих конкурентов в лице Volkswagen, BMW и Nissan, представив сегодня новый упрощенный логотип.

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Кино Фанаты Ghost of Tsushima заменили главного героя на Тома Круза Поклонники Ghost of Tsushima показали, как мог бы выглядеть главный герой игры, если бы его роль исполнил актер Том Круз.

Единоборства Глава UFC подтвердил проведение боя Хабиба и Гэтжи в октябре По словам Уайта, титульный бой пройдёт в октябре на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, который был организован для проведения турниров UFC во время пандемии коронавируса.

Политика Путин пока не планирует поездку в Хабаровск, заявил Песков Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что в планах главы государства Владимира Путина в ближайшее время нет поездки в Хабаровск. 218

Футбол Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.

Происшествия Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны По данным источника ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области, убитая - сестра бывшего директора завода "Ростсельмаш", а сам экс-директор предприятия Юрий Песков госпитализирован. 592

Здоровье В Саратовской области коронавирусом заразились 27 детей до года По статистике ведомства, в Саратовской области среди детей зарегистрировано 424 случая коронавирусной инфекции - это чуть больше 5% от общего количества.

Футбол «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров РПЛ Московский «Локомотив» и «Краснодар» интересуются одним из лучших бомбардиров нынешнего сезона РПЛ – форвардом «Арсенала» Евгением Луценко, сообщает «Спорт-Экспресс».