с чего всё началось

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Футбол Президент «Урала» принял отставку Парфёнова с поста главного тренера Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он принял отставку главного тренера Дмитрия Парфёнова.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 492

Армия и оружие Армения не намерена атаковать нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана Вооруженные силы Армении не планируют наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова представителя армянского минобороны Арцруна Ованнисяна. 28

Спорт 40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.

Общество Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле Обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ, начнет работать с 20 июля.

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Автоспорт Haas оштрафована, Магнуссен потерял девятое место Если для Романа Грожана наказание почти ни на что не повлияло – он опустился с пятнадцатого места на шестнадцатое, то для Кевина Магнуссена штраф оказался болезненным.

Происшествия Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.

Общество На юге Сахалина сегодня не ожидается осадков Специалисты гидрометеорологического центра Южно-Сахалинска сообщили о том, что в южной части Сахалина не ожидается никаких осадков.

Происшествия Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом. 296

Футбол «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии «Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 236

Общество Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II. 1

Общество Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России Сильные ливни, град и штормовой ветер придут вместе с незначительным похолоданием в центр Урала, а также на юг Тюменской, север Томской и в Кемеровскую области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество В Минске прошел митинг в поддержку соперницы Лукашенко В парке Дружбы в Минске прошел первый агитационный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, передает Tut.by. 4