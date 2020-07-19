Экономика
РБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»
Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.Коммерсантъ11:55
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