Экономика

РБКРБКГлава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». Об этом он заявил Financial Times.
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Из-за пандемии коронавируса COVID-19 мировой экономике грозит наступление «матери всех рецессий», заявил в беседе с Financial Times
 генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.
Коммерсантъвчера в 11:55

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Мировой экономике предрекли «мать всех рецессий»

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Европейский инвестфонд предупредил о наступлении «матери всех рецессий»

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Один из крупнейших инвестфондов Европы прогнозирует наступление «матери всех рецессий»

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Forbesвчера в 10:51
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Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Игры

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В субботу, 18 июля, стало известно о том, что Ubisoft показала первые скриншоты VR-аттракциона по "Принцу Персии".
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Здоровье

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Первое исследование геномной эпидемиологии COVID-19 в России показало, что вирус попал в страну не из Китая, а в основном из Европы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провел анализ совместно с другими научными организациями.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян

РБК 18 июля в 18:43
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
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Мини-ПК Huawei получит 6-ядерный AMD Ryzen 5 Pro 4400G

Megaobzor.com вчера в 15:48
Политика

В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
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Происшествия

На Камчатке ищут пропавшего на Вилючинском вулкане туриста

Врио заместителя председателя правительства Камчатки Сергей Хабаров заявил, что ведутся поиски пропавшего на Вилючинском вулкане 54-летнего туриста.
РИА Новости вчера в 22:29
Гаджеты

Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов

Компания Xiaomi планирует к выпуску доступный флагман за 300 долларов. Информация об этом опубликована в китайской соцсети Weibo.
UfacityNews.ru вчера в 16:15
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Политика

Глава МИД Китая заявил Лаврову, что США лишились разума

Руководитель МИД Китая заявил Сергею Лаврову, что США лишились разума. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:01
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Армия и оружие

Луганск заявил о выводе с передовой иностранных наемников ВСУ

Взгляд.ру вчера в 12:17
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском вчера в 06:16
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Здоровье

Завотделением больницы в Челябинске скончалась от коронавируса

Росбалт вчера в 12:59
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Общество

Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде

REGNUM вчера в 23:05
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Финансы

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 23:07
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Общество

Госдума анонсировала выплату новых пособий для одиноких родителей

Законопроект о формировании специального фонда, средства из которого будут выплачиваться гражданам, не получающим алименты на детей от второго родителя, разработают к ноябрю депутаты Государственной думы.
Политическая Экспертиза вчера в 07:41
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Шоу-бизнес

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз

В СМИ появилась информация о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз.
Paparazzi.ru вчера в 14:54
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Экономика

Эксперт сообщил о снижении числа заявок на кредитные каникулы в России

В России во второй половине июня зафиксировано двукратное сокращение числа обращений граждан за кредитными каникулами из-за пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 20:27
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Общество

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах

В России завершили испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.
Lenta.ru вчера в 17:01
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Происшествия

Адвокат рассказал о состоянии Ефремова под домашним арестом

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии находящегося под домашним арестом артиста.
Газета.Ru вчера в 21:52
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Общество

Названы приоритетные группы россиян по вакцинации от коронавируса

Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал приоритетные категории россиян по вакцинации от коронавируса.
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Происшествия

Россиянин сбил кепку полицейского украинским флагом

В Гатчине Ленинградской области активист Владимир Шипицын при задержании, падая, сбил с полицейского кепку украинским флагом.
Lenta.ru вчера в 09:22
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Политика

Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину

Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
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Космос

Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ «Аль-Амаль» стартовала к Марсу с космодрома на острове Танэгасима, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 18:59
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Общество

В России изменятся правила выселения из аварийного жилья

В России готовятся поправки в правила выселения жильцов из аварийных домов.
Известия вчера в 11:55
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Общество

Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество

В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru вчера в 02:31
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Происшествия

На поиск пропавшего в Бурятии самолета Ан-2 вылетели три борта

РИА Новости вчера в 21:33
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Футбол

Экс-судья раскритиковал работу арбитров на матче «Локомотива» с ЦСКА

По мнению экс-судьи Игоря Федотова, в 29-ом туре РПЛ, в котором встречались футбольные клубы «Локомотив» и ЦСКА, главный судья допустил критическую ошибку.
CT news вчера в 10:21
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