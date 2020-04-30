Политика

Российская газетаРоссийская газетаГлава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

С точки зрения экономики кризис, вызванный коронавирусом, стал для Европы даже более масштабным, чем кризис еврозоны 2009 года. Однако любая сложная ситуация всегда лишь укрепляла ЕС, и пандемия - не исключение.
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Подружится ли Евросоюз с Россией снова? Глава дипломатии ЕС назвал условие

Царьград03:28

Глава европейской дипломатии отреагировал на разговоры о распаде Евросоюза

Московский Комсомолец01:30

Глава дипломатии ЕС исключил распад Союза после пандемии

Говорит Москва02:36

Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Российская газета02:02

В Евросоюзе оценили вероятность распада ЕС из-за коронавируса

Аргументы недели01:41

Боррель оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии

REGNUM02:39

Глава дипломатии ЕС оценил вероятность распада Евросоюза из-за пандемии

РБК00:06
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Финансы

Рубль на открытии торгов растет к доллару и евро

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 0,18%, до 72,88 руб. Курс евро снизился на 0,11%, до 79,31 руб.
Коммерсантъ 03:11
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Происшествия

Ведущая Ушакова подала иск против Кокорина и Мамаева

Москва, 30 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Иск о компенсации повреждений автомобиля на спортсменов Александра Кокорина и Павла Мамаева подала телеведущая «Первого канала» Ольга Ушакова, сообщает 30 апреля ТАСС со ссылкой на Савеловский районный суд Москвы.
REGNUM 03:39
95
Общество

В Саратовской области ввели обязательный масочный режим

Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
2
Общество

Масочный режим ввели в Самарской области

Власти Самарской области ввели в регионе масочный режим, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 09:56
1,1K
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта.
РИА Новости вчера в 10:36
294
Общество

Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность

Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
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Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ 28 апреля в 09:53
3,4K
Здоровье

Сотрудники РКБ в Башкирии записали видеообращение к Владимиру Путину

В Сети распространилось видеообращение сотрудников печально известной Республиканской клинической больницы имени Куватова к Владимиру Путину и Правительству РФ.
Горобзор.ру 02:37
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Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
2
Общество

Прокуратура проверит закупку масок в Саратовской области по 425 рублей

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил запрос в прокуратуру с просьбой проверить закупку медицинских масок в регионе.
Газета.Ru 03:56
519
Здоровье

Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
57
Экономика

Российские нефтяники попросили не менять налоги

Компании ТЭК на совещании с президентом России Владимиром Путиным попросили ввести мораторий на изменения налоговой системы, которые могут привести к дополнительным расходам в 2020–2021 годах, что особенно важно для нефтяников, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 03:08
2
Происшествия

Режим контртеррористической операции сняли в Екатеринбурге

Известия вчера в 20:31
1,4K
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
525
Происшествия

Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
РИА Новости вчера в 15:56
18
Здоровье

Коронавирус может оставаться глубоко в легких у выздоровевших людей

Частицы COVID-19 могут оставаться глубоко в легких переболевшего пациента.
Live24 02:05
13
Общество

32 новых случая коронавируса выявлено в Саратовской области

Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области утром во вторник, 28 апреля сообщил о 32 новых случаях заражения коронавирусом, подтвержденных за минувшие сутки.
Kursk.com 28 апреля в 02:21
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Футбол

Тренер сборной СССР вошел в список лучших в истории футбола

Британское издание Four Four Two опубликовало рейтинг самых лучших футбольных тренеров в истории.
Vprognoze.ru 04:13
Общество

Путин подписал указ о нерабочих днях с 6 по 8 мая

"Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в сообщении.
ТАСС 28 апреля в 12:12
1,6K
Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ вчера в 12:10
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Общество

Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Московская область вышла на плато по числу новых заражений коронавирусом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 10:53
1,4K
Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Ведомости 02:07
752
Общество

18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области

На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель.
ГТРК Владимир 28 апреля в 08:48
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Происшествия

В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

ТАСС вчера в 23:40
2,8K
Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

За последние сутки в России выявлено еще 7 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Интерфакс 03:36
10
Происшествия

Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете

Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.
Вести.Ru 04:07
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ вчера в 13:55
15
Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 85 регионах

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что за прошедшие сутки новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 в России выявили в 85 регионах страны.
RT на русском 03:59
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Жозеп Боррель
Испанский политик
Испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии, с 20 июля 2004 по 16 января 2007 - председатель Европейского парламента. Номинирован на пост Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности; после победы на голосовании в Европарламенте начал работу в составе Комиссии фон дер Ляйен с 1 декабря 2019 года. С 1974 года Жозеп Боррель состоит в Партии европейских социалистов.
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