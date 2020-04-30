С точки зрения экономики кризис, вызванный коронавирусом, стал для Европы даже более масштабным, чем кризис еврозоны 2009 года. Однако любая сложная ситуация всегда лишь укрепляла ЕС, и пандемия - не исключение.

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Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

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Общество 32 новых случая коронавируса выявлено в Саратовской области Оперативный штаб при Правительстве Саратовской области утром во вторник, 28 апреля сообщил о 32 новых случаях заражения коронавирусом, подтвержденных за минувшие сутки. 261

Футбол Тренер сборной СССР вошел в список лучших в истории футбола Британское издание Four Four Two опубликовало рейтинг самых лучших футбольных тренеров в истории.

Общество 18 человек излечились от коронавируса во Владимирской области На фоне рекордного количества вновь выявленных за последние сутки случаев коронавируса цифра 18 выглядит, конечно, скромно, но опимистичнее 11-ти - число случаев выздоровлений от инфекции не менялось в течение почти двух недель. 473

Происшествия Под Харьковом задержали голую женщину с отрезанной головой дочери в пакете Правоохранители остановили на улице голую 38-летнюю женщину, у которой в руке был пакет с отрезанной головой.