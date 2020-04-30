Политика
Российская газетаГлава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС
С точки зрения экономики кризис, вызванный коронавирусом, стал для Европы даже более масштабным, чем кризис еврозоны 2009 года. Однако любая сложная ситуация всегда лишь укрепляла ЕС, и пандемия - не исключение.
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Глава европейской дипломатии отреагировал на разговоры о распаде Евросоюза
Московский Комсомолец01:30
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Транспорт
Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной на майских праздниках
В Москве до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции. Жителям столицы можно покидать свои дома только в случае острой необходимости.
РИАМО 02:16
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
Политика
Песков: Можно робко надеяться, что РФ вышла на плато по коронавирусу
По словам Пескова, можно надеется, что Россия уже вышла на плато по коронавирусу, однако дальнейшее развитие событий будет зависеть от дисциплины россиян на предстоящих майских праздниках.
RuNews24.ru вчера в 20:31
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков
Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
Киберспорт
Для Dying Light выйдет новое DLC — спустя пять лет после релиза
CyberSport.ru вчера в 22:57
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Экономика
ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи
Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
РБК вчера в 07:28
Происшествия
Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Вести.Ru 02:25
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Технологии
Роскачество назвало удобные приложения доставки еды
В проверке участвовали 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. оформление заказа готовой еды оценивали по информативности карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управлению доставкой, оплате и многим другим.
Аргументы и Факты 02:44
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
Авто
Продажи Lada Xray Cross Instinct начались в России
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поведению в майские праздники
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поведению в период майских праздников.
RT на русском вчера в 04:29
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Технологии
«Мегафон» запустил безлимитные тарифы для удаленной работы
Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче.
Rambler News Service вчера в 08:53
Авто
Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты
Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
Общество
В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху
Чехию накрыла сильнейшая за последние 500 лет засуха, сообщает РИА «Новости».
Национальное Аграрное Агентство 00:44
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре
В статье Би-би-си сообщалось, что автономная некоммерческая организация «Развитие генетических технологий» зарегистрирована 28 апреля по адресу офиса российской компании «Роснефть».
RuNews24.ru вчера в 17:34
Общество
В Саратовской области ввели обязательный масочный режим
Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.
РИА Новости вчера в 12:32
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Футбол
Итальянцы не намерены досрочно завершать футбольный сезон
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Италия намерена доиграть чемпионат.
Вести.Ru 01:39
Политика
МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» в стране
Представитель МВД Германии Стив Альтер заявил, что министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер принял решение запретить деятельность организации «Хезболла» на территории страны.
RT на русском 02:33