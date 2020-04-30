С точки зрения экономики кризис, вызванный коронавирусом, стал для Европы даже более масштабным, чем кризис еврозоны 2009 года. Однако любая сложная ситуация всегда лишь укрепляла ЕС, и пандемия - не исключение.

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 339

Общество В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья. 8

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. 1,1K

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 972

Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией. 24

Происшествия Скончался мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев. Об сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. 1

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 1,9K

Политика Песков не исключил оказание прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. 142

Технологии Роскачество назвало удобные приложения доставки еды В проверке участвовали 34 наиболее популярных мобильных приложения, позволяющих оформить доставку готовой еды по 43 параметрам качества и безопасности. оформление заказа готовой еды оценивали по информативности карточек блюд, возможности их поиска, фильтрации, настроек, управлению доставкой, оплате и многим другим. 1

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 318

Технологии «Мегафон» запустил безлимитные тарифы для удаленной работы Честный безлимит без ограничения скорости позволяет обеспечить доступ в интернет, сопоставимый с проводными сетями, для полноценной удаленной работы дома или на даче. 6

Здоровье Названы самые опасные при коронавирусе заболевания Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний. 6

Общество В Саратовской области ввели обязательный масочный режим Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах, сообщил вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин. 82

Футбол Итальянцы не намерены досрочно завершать футбольный сезон Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что Италия намерена доиграть чемпионат.