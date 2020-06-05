Экономика

РБКРБКГлава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

Фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-тренировки для клиентов на карантине. Исходя из этих заслуг, Слуцкер попросила включить ее компанию в список системообразующих, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами.
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с чего всё началось
«Несмотря на полное отсутствие выручки, мы выплачиваем всем сотрудникам заработную плату
 за счет дорогостоящих кредитных средств, которые ранее были привлечены на развитие компании», — цитирует письмо Ольги Слуцкер издание «База».
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Ольга Слуцкер предупредила власти о возможном банкротстве World Class

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Кино

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Общество

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Энергетика

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Происшествия

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В Триполи отвергли межливийскую инициативу Египта о прекращении огня

Ранее 6 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Хафтар и глава палаты представителей Агила Салех договорились о межливийской инициативе, подразумевающей прекращение огня с 8 июня.
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