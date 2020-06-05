Общество
РБКГлава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами
Фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-тренировки для клиентов на карантине. Исходя из этих заслуг, Слуцкер попросила включить ее компанию в список системообразующих, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сеть фитнес-клубов World Class пригрозила банкротством и получила госпомощь
Московская перспектива10:59
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
Политика
Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола
Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
Политика
США анонсировали новые санкции против «Северного потока -2»
Деловое.ТВ вчера в 01:53
Политика
Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира
Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
Религия
Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию
Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:53
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Игры
Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК
Сообщается, что новая версия будет не обычным портом, а полноценным ремастером, а также станет доступна на PlayStation 5.
Российская газета 08:29
Авто
ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
Общество
В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров
Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Авто
Lada признан худшим брендом в мире
Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
Армия и оружие
Турецкий военный погиб при обстреле на востоке сирийского Идлиба
Тело турецкого военнослужащего было обнаружено у города Сармин на востоке провинции Идлиб.
Народные новости 12:53
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Общество
Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске
Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
Авто
Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза
Автоновости дня 03 июня в 07:21
Общество
Место разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать
Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске.
ТВ Центр 04:35
Политика
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
Здоровье
ВОЗ разработала новые рекомендации по ношению защитных масок
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем людям старше 60 лет носить защитные маски, если нет возможности дистанцироваться от других.
Газета Кемерова 12:35
Здоровье
От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка
Цензуры.Нет 08:51
Общество
Суд установил надзор за Варварой Карауловой
Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Политика
В Москве арестовали Николая Платошкина
Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
Шоу-бизнес
В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение
Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
Происшествия
Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев
Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05