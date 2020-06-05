Общество

РБКРБКГлава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

Фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-тренировки для клиентов на карантине. Исходя из этих заслуг, Слуцкер попросила включить ее компанию в список системообразующих, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами.
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Ольга Слуцкер в письме правительству допустила банкротство World Class

Forbes12:16

Глава World Class напугала власти безработными тренерами

Live2412:15

Сеть фитнес-клубов World Class включили в перечень системообразующих предприятий после письма Слуцкер Белоусову

Sport24.ru10:30

Сеть фитнес-клубов World Class пригрозила банкротством и получила госпомощь

Московская перспектива10:59

Глава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

РБК10:58

Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров

Lenta.ru10:47

Владелица сети фитнес-клубов World Class Слуцкер заявила о возможном банкротстве из-за кризиса, вызванного коронавирусом

Mockva.ru11:04
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
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Политика

Почти 50% украинцев считают, что их страна на грани раскола

Почти половина украинцев - 46,1% - считает, что их страна разваливается, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).
Газета.Ru 12:17
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Политика

США анонсировали новые санкции против «Северного потока -2»

Деловое.ТВ вчера в 01:53
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Политика

Анкара возобновит в июне авиасообщение с 40 странами мира

Власти Турции намереваются восстановить воздушное сообщение с 40 странами мира, которое было прервано в виду эпидемии коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:33
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Религия

Обычай поминания усопших перед Троицей можно изменить в пандемию

Традиция поминовения усопших в Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году отмечается Русской православной церковью (РПЦ) 6 июня, может быть изменена под влиянием обстоятельств, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:53
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Авто

Названы все изменения обновленного Lada Largus

Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
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Общество

В Москве появился новый тип пропусков

Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
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Игры

Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК

Сообщается, что новая версия будет не обычным портом, а полноценным ремастером, а также станет доступна на PlayStation 5.
Российская газета 08:29
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Авто

ГАЗ может выпустить новую «Волгу» на базе Skoda Octavia

Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 03:49
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru 03 июня в 19:49
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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Авто

Lada признан худшим брендом в мире

Организаторы Фестиваля скорости в Гудвуде представили рейтинг лучших машин, которые выпустили худшие бренды.
32CARS.ru 06:58
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Армия и оружие

Турецкий военный погиб при обстреле на востоке сирийского Идлиба

Тело турецкого военнослужащего было обнаружено у города Сармин на востоке провинции Идлиб.
Народные новости 12:53
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
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Общество

Прохоров вступился за Потанина после ЧП в Норильске

Миллиардер Михаил Прохоров считает, что призывы к смене собственника «Норникеля» и национализации компании – это серьезная угроза для всех частных компаний в России.
Ведомости 04:51
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Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

Газета.Ru 12:28
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Энергетика

Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru 02:52
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Авто

Автомобили Lada покинули авторынок Евросоюза

Автоновости дня 03 июня в 07:21
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Общество

Место разлива дизтоплива в Норильске удалось локализовать

Спасатели локализовали место разлива дизельного топлива на месте аварии в Норильске.
ТВ Центр 04:35
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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия поступила "непорядочно и недостойно", объявив персонами нон грата двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге, заявили в МИД.
РИА Новости 12:08
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Политика

Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru вчера в 14:15
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Здоровье

ВОЗ разработала новые рекомендации по ношению защитных масок

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем людям старше 60 лет носить защитные маски, если нет возможности дистанцироваться от других.
Газета Кемерова 12:35
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Здоровье

От коронавируса больных избавил недорогой препарат для желудка

Цензуры.Нет 08:51
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Общество

Суд установил надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:56
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

Лидер общественного движения "За Новый Социализм" Николай Платошкин арестован, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 10:16
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Шоу-бизнес

В семье Подольской и Преснякова случилось пополнение

Еще за несколько дней до дня рождения Артемия Наталья Подольская упоминала, что они с мужем решились на пополнение в семье по случаю дня рождения Артемия.
Bimru.ru 06:12
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Происшествия

Улицу перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев

Часть улицы перед Белым домом переименовали в честь погибших афроамериканцев, сообщила в Twitter мэр города Мюриэл Боузер.
РИА Новости 12:13
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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