Общество

РБКРБКГлава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

Фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-тренировки для клиентов на карантине. Исходя из этих заслуг, Слуцкер попросила включить ее компанию в список системообразующих, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами.
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Ольга Слуцкер в письме правительству допустила банкротство World Class

Forbes12:16

Глава фитнес-клубов World Class напугала Белоусова безработными тренерами

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Сеть фитнес-клубов World Class включили в перечень системообразующих предприятий после письма Слуцкер Белоусову

Sport24.ru10:30

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Глава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

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Владелица сети фитнес-клубов World Class Слуцкер заявила о возможном банкротстве из-за кризиса, вызванного коронавирусом

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В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
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Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках

Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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В Steam вернулись игры Electronic Arts

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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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В Москве у здания МВД начались задержания участников одиночных пикетов

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Политика

МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

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В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
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В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины. Об этом сообщили представители администрации губернатора Петербурга.
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В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
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Зонду станции InSight удалось полностью зарыться в грунт

Ударный зонд автоматической станции InSight смог полностью зарыться в грунт с третьей попытки.
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В России начнут бесплатно выдавать препарат от коронавируса

По состоянию на 5 июня в России зафиксировано почти 450 тысяч случаев заражения коронавирусом.
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Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Суд установил надзор за Варварой Карауловой

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор в отношении Варвары Карауловой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
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Интернет

Dropbox запустила менеджер паролей для Android

Приложение, которое получило название Dropbox Passwords, представляет собой менеджер паролей, который в данный момент находится в стадии закрытого бета-тестирования и доступен только по приглашениям для действующих клиентов Dropbox.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие

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Трамп заявил о необходимости отмены ограничений из-за коронавируса

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