Экономика

РБКРБКГлава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

Фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-тренировки для клиентов на карантине. Исходя из этих заслуг, Слуцкер попросила включить ее компанию в список системообразующих, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами.
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Сеть фитнес-клубов World Class включили в перечень системообразующих предприятий после письма Слуцкер Белоусову

Sport24.ru10:30

Сеть фитнес-клубов World Class пригрозила банкротством и получила госпомощь

Московская перспектива10:59

Глава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами

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Российским властям рассказали об угрозе от толпы безработных фитнес-тренеров

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Владелица сети фитнес-клубов World Class Слуцкер заявила о возможном банкротстве из-за кризиса, вызванного коронавирусом

Mockva.ru11:04
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Газета.Ru 05:22
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Здоровье

В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник

Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
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Политика

В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД

Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Общество

Российские доставщики еды заявили о забастовке

В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
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Политика

В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии

Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
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Политика

Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Армия и оружие

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Киевские боевики на Донбассе используют образцы боевой роботизированной техники при обстрелах территорий Народных Республик.
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Общество

В Москве появился новый тип пропусков

Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Общество

Детские сады в Омске и области будут открыты с 22 июня

АиФ Омск 08:24
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Культура

Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции

С 5 июня решением Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:21
Политика

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RT на русском 08:56
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Общество

Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
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Футбол

В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал

Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
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Общество

В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом

В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
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Происшествия

МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
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Общество

Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом

Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным

В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
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Армия и оружие

Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США

Политическая Экспертиза вчера в 13:51
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Музыка

Максим Фадеев показал свою новую подопечную

В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
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Политика

Кубанские депутаты выступили против поправок в Конституцию

Как сообщает «Голос Кубани», под обращением поставили подписи и кубанские депутаты, в числе которых избранники Совета муниципального образования Ейский район Александр Батуринец и Александр Коровайный, а также депутат Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район Александр Бирюков.
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Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов

Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
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Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
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«Динамо» признано чемпионом молодежного первенства России

Московское "Динамо" признано победителем молодежного чемпионата России сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

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Владимир Иосифович Слуцкер
Российский предприниматель
Российский предприниматель, политический и общественный деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ с 2002 по 2010 год от Кабинета Министров Чувашской Республики, Президент Российского еврейского конгресса в 2004-2005 гг., в течение 2005 года - вице-президент Европейского еврейского конгресса. С 2008 года - представитель России в международной парламентской организации EFI, член Исполнительного Бюро EFI. Имеет государственные награды: 2007 год - орден Почёта. Кандидат технических наук.
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