Экономика
РБКГлава фитнес-клубов World Class напугала власти безработными тренерами
Фитнес-клубы проводят бесплатные онлайн-тренировки для клиентов на карантине. Исходя из этих заслуг, Слуцкер попросила включить ее компанию в список системообразующих, а также помочь с зарплатой, арендой и кредитами.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сеть фитнес-клубов World Class пригрозила банкротством и получила госпомощь
Московская перспектива10:59
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Газета.Ru 05:22
Здоровье
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
Плановая госпитализация и посещение поликлиник в Подмосковье будут возобновлены с 8 июня, но для посетителей введены новые правила.
ИА Красная Весна 05:30
Политика
В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД
Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей.
ТАСС 10:21
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 10:50
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Известия 08:29
Политика
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
RT на русском 11:08
Армия и оружие
«Неожиданный удар», — украинская армия показала, как применяет боевых роботов при обстрелах Донбасса
Киевские боевики на Донбассе используют образцы боевой роботизированной техники при обстрелах территорий Народных Республик.
Rusvesna.su 10:54
Общество
В Москве появился новый тип пропусков
Система цифровых пропусков в Москве, введенная в рамках борьбы с распространением COVID-19, действует до 14 июня.
РИА Новости вчера в 09:29
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Культура
Театры и концертные организации Пермского края возобновляют репетиции
С 5 июня решением Оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Пермском крае возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 07:21
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Общество
Представитель ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу.
Газета.Ru 06:55
Футбол
В Коста-Рике вратарь забил шикарный гол со штрафного и помог своей команде выйти в финал
Гол Минора сравнял счёт в двухматчевом противостоянии и перевёл встречу в дополнительное время, а затем – в серию пенальти, где он продолжил свой бенефис и помог «Хувентуду» выиграть со счётом 4:1. В нынешнем сезоне на счету Альвареса уже четыре гола, три из которых были забиты с пенальти.
Чемпионат 07:29
Общество
В Минздраве заявили о переломе в ситуации с коронавирусом
В ситуации с коронавирусом в России наступил перелом, рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
Российская газета 10:59
Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM вчера в 10:18
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Общество
Депутат Госдумы Ионин заболел коронавирусом
Депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин сообщил, что у него диагностировали коронавирус.
Известия 10:10
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о первой ссоре с новым возлюбленным
В одном из своих последних интервью Катя Варнава честно созналась, что у неё уже есть новый молодой человек.
Bimru.ru 09:50
Армия и оружие
Система «Купол» защитит Россию от ядерного удара США
Политическая Экспертиза вчера в 13:51
Музыка
Максим Фадеев показал свою новую подопечную
В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе.
Московский Комсомолец 09:51
Политика
Кубанские депутаты выступили против поправок в Конституцию
Как сообщает «Голос Кубани», под обращением поставили подписи и кубанские депутаты, в числе которых избранники Совета муниципального образования Ейский район Александр Батуринец и Александр Коровайный, а также депутат Совета муниципального образования Приморско-Ахтарский район Александр Бирюков.
Живая Кубань 11:08
Футбол
Фанаты «Спартака» устроили перфоманс в Тарасовке
Евро-футбол.ру 07:35
Футбол
Россия может провести финальный турнир Лиги чемпионов
Как отмечается, Россия и Германия намерены подать заявки в ближайшее время. Португалия объявляла об этом намерении ранее.
Радио Зенит вчера в 04:15
Кино
Почему Екатерина Гусева не хотела сниматься с Безруковым в Бригаде
Актриса Екатерина Гусева рассказала, почему ей было трудно сниматься в «Бригаде».
SM News вчера в 05:58
Футбол
«Динамо» признано чемпионом молодежного первенства России
Московское "Динамо" признано победителем молодежного чемпионата России сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:45
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru вчера в 11:27
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru вчера в 05:30