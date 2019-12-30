Происшествия

РБКРБКНа Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба

На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на властей. Имин и еще семь человек погибли.
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Reuters: восемь человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване

ТАСС01:56

Начальник Генштаба погиб в результате аварийной посадки вертолета в Тайване

Коммерсантъ01:33

Глава генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке военного вертолета

РИА Новости01:36

Шесть человек погибли при аварийной посадке вертолета с военными на Тайване

Lenta.ru01:40

СМИ сообщили о гибели начальника генштаба ВС Тайваня при крушении вертолета

Известия01:49

СМИ: 10 человек найдены живыми после посадки вертолёта Минобороны Тайваня

RT на русскомвчера в 22:59

Начальник Генштаба Тайваня и ещё 7 человек погибли в результате крушения военного вертолёта

Эхо Москвы01:30
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Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
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В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Происшествия

В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме

Астрахань.Ру вчера в 23:49
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В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием

Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Вести.Ru вчера в 14:10
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Полиция в Москве нашла ушедшую с неизвестной женщиной девочку

РБК вчера в 11:35
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Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
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iReactor 31.12.19 в 02:12
Экономика

Пенсии в России повысили на 6,6%

Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
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Происшествия

В жилом доме в Твери произошел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
ТАСС 01:16
Политика

Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обратиться к парламенту с просьбой защитить его от преследования по трем уголовным делам.
Телеканал 360° вчера в 17:22
Общество

В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
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Микроавтобус «Пежо» по неизвестным пока причинам перевернулся. Большинство пассажиров смогли выбраться из маршрутки сами.
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В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
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Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе

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«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти

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Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»

Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
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Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

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Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
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Экономика

С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Газета.Ru вчера в 02:53
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Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Коммерсантъ вчера в 22:33
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Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.
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Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
РБК вчера в 22:06
Армия и оружие

РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт 31.12.19 в 14:28
Здоровье

Предэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Чите

Заболеваемость ОРВИ в Чите находится на предэпидемическом уровне.
Zab.RU вчера в 07:21
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