Происшествия
РБКНа Тайване при аварийной посадке вертолета погиб начальник Генштаба
На севере Тайваня военный вертолет UH-60 Black Hawk, на борту которого находился начальник Генштаба Шэнь Имин, совершил аварийную посадку. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на властей. Имин и еще семь человек погибли.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 02:09, Ашберн
Происшествия
В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием
Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Политика
В Эстонии вновь заявили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный его страной с Советской Россией в 1920 году, действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.
Происшествия
В Астрахани произошел крупный пожар в жилом доме
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Наука
Гаджеты или неестественный отбор: что конкретно делает детей «глупее»?
Ведь первыми разворот (начало падения среднего IQ) заметили те страны, которые плотнее остальных следили за умственным уровнем своей молодежи: Западная Европа и Австралия.
Футбол
Фернандо возвращается в «Спартак» из аренды в Китае
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье
Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
Авто
В Сети показали лифтбек Renault Logan
Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Авто
Компания Suzuki начала продажи дешевого микрокроссовера Suzuki XL7
Стартовали продажи паркетника модели Suzuki XL7, а первые товарные машины начали поставлять дилерам в Индонезии.
Экономика
Пенсии в России повысили на 6,6%
Индексация может затронуть 32 млн человек. Некоторым проиндексированная пенсия должна была прийти еще до 1 января 2020 года.
Происшествия
В жилом доме в Твери произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Твери. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города.
Политика
Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен обратиться к парламенту с просьбой защитить его от преследования по трем уголовным делам.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Происшествия
В Челябинске перевернулась маршрутка
Микроавтобус «Пежо» по неизвестным пока причинам перевернулся. Большинство пассажиров смогли выбраться из маршрутки сами.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Наука
Следы упавшего 780 тыс. лет назад астероида нашли в Лаосе
Футбол
«Манчестер Сити» нанес «Эвертону» первое поражение при Анчелотти
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Происшествия
Глава Ингушетии раскритиковал силовиков из-за нападения в Магасе
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подверг резкой критике действия правоохранительных сил в связи с нападением злоумышленников на пост ДПС в городе Магасе.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Общество
«Нафтогаз» рассказал, что его не устроило в соглашении с «Газпромом»
Украинская компания «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с российским «Газпромом» по транзиту газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Политика
Протестующие иракцы отступили от посольства США в Багдаде
Общество
Принц Уильям учредил премию за решение экологических проблем
Как говорится на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы "Аполлон", при воплощении которой в жизнь были решены сложнейшие технические проблемы и созданы новые технологии, которые впоследствии нашли широкое применение в повседневной жизни.
Общество
Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
Армия и оружие
РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов
Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Здоровье
Предэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Чите
Заболеваемость ОРВИ в Чите находится на предэпидемическом уровне.