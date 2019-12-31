Происшествия

ИзвестияИзвестияГлава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин. Отмечается, что он был в числе тех, кого нашли живыми. Ранее на Гавайях были обнаружены обломки пропавшего вертолета и тела шести человек.
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Глава генштаба Тайваня выжил при аварийной посадке вертолета

РИА Новостивчера в 22:46

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником генштаба на борту

ТАССвчера в 21:39

СМИ: 10 человек найдены живыми после посадки вертолёта Минобороны Тайваня

RT на русскомвчера в 22:59

Глава Генштаба Тайваня пропал после экстренной посадки вертолёта на севере страны

Эхо Москвы00:32

Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

Известиявчера в 23:51

После пропажи военного вертолета на Тайване нашли выживших

Lenta.ru00:36

На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником Генштаба

Коммерсантъвчера в 21:58
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Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
РБК 31.12.19 в 22:20
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском 31.12.19 в 10:52
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости 31.12.19 в 08:43
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия вчера в 04:22
Политика

В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Шоу-бизнес

На Ксению Собчак подали в суд за хамство

Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
StarHit.ru вчера в 08:00
Технологии

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств

Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
ToDay News Ufa 31.12.19 в 02:05
Политика

Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для «сотен друзей»

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп устроили роскошную новогоднюю вечеринку, которая прошла во вторник вечером в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго, штат Флорида.
Российская газета вчера в 12:15
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 31.12.19 в 07:18
Культура

Соседов: Пугачева еле стоит на сцене

Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Pravda.Ru 30.12.19 в 00:50
Армия и оружие

Балтийский флот получит «охотников на акул»

Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
News.ru вчера в 19:35
Спорт

Новый глава WADA пообещал защищать права чистых спортсменов

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что сделает все возможное для защиты прав спортсменов, которые не были уличены в использовании допинга.
Rambler News Service вчера в 10:22
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Культура

Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»

Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Алтапресс 31.12.19 в 08:09
Музыка

В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

В Перми впервые выступит солист группы Rammstein, мультиинструменталист Тилль Линдеманн.
Business Class (Пермь) 00:15
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Коммерсантъ вчера в 21:35
Экономика

Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян

Россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП, заявил долларовый миллиардер Араз Агаларов.
URA.Ru вчера в 22:43
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, как получать все необходимые витамины в зимний период.
RT на русском 00:00
Политика

Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Lenta.ru вчера в 15:28
Происшествия

Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину

Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
РИА Новости вчера в 10:25
Общество

Трудовые книжки стали электронными

С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Российская газета вчера в 01:51
Кино

Netflix составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2019 года

ФАН вчера в 11:35
Общество

Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса

В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия 00:35
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