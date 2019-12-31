Происшествия
ИзвестияГлава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета
На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин. Отмечается, что он был в числе тех, кого нашли живыми. Ранее на Гавайях были обнаружены обломки пропавшего вертолета и тела шести человек.
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Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, назвавшего польского дипломата времен нацистской Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньей и сволочью».
Космос
Лучшие космические снимки 2019 года
Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Политика
В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Политика
Дональд Трамп устроил роскошную вечеринку для «сотен друзей»
Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп устроили роскошную новогоднюю вечеринку, которая прошла во вторник вечером в резиденции главы Белого дома в Мар-а-Лаго, штат Флорида.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Культура
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Пугачева, прошу прощения, еле дышит, когда стоит на сцене.
Армия и оружие
Балтийский флот получит «охотников на акул»
Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
Спорт
Новый глава WADA пообещал защищать права чистых спортсменов
Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что сделает все возможное для защиты прав спортсменов, которые не были уличены в использовании допинга.
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Культура
Иван Охлобыстин назвал Кристину Асмус «целомудренной дурочкой»
Актер Иван Охлобыстин высказался о бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и назвал ее «целомудренной дурочкой», сообщает 360tv.ru.
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein, мультиинструменталист Тилль Линдеманн.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Экономика
Миллиардер из списка Forbes посетовал на низкие пенсии россиян
Россияне получают низкие пенсии и зарплаты, из-за чего в стране не будет расти ВВП, заявил долларовый миллиардер Араз Агаларов.
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, как получать все необходимые витамины в зимний период.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Общество
Трудовые книжки стали электронными
С нового года трудовые книжки станут электронными. Но при этом и бумажные еще останутся в ходу - по желанию работников.
Общество
Роспотребнадзор изъял из оборота почти 900 тыс. единиц аналогов снюса
В период проведения мероприятий по выявлению и изъятию запрещенных аналогов снюсов представители Роспотребнадзора провели более 300 выступлений на радио и ТВ, а число публикаций в СМИ и интернете составило почти 2 тыс. 24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.