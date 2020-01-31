Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Власти Крыма резко отрицательно отозвались об этой истории, глава республики Сергей Аксенов назвал ее дикой и отметил, что чиновницы должны быть уволены. Накануне вечером стало известно, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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