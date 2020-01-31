Политика
РИА НовостиГлава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Власти Крыма резко отрицательно отозвались об этой истории, глава республики Сергей Аксенов назвал ее дикой и отметил, что чиновницы должны быть уволены. Накануне вечером стало известно, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
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В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
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Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
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Здоровье
Вылечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
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Черчесов высказался о трансферах Смолова, Соболева и Комличенко
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу трансферов нападающих национальной команды - Николая Комличенко, Александра Соболева и Федора Смолова, передает "Чемпионат.com".
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Политика
Прокуратура потребовала наказать премьера Чувашии, назвавшего депутата упырём
Как сообщает РБК, прокуратура республики вынесла постановление об административном правонарушении в отношении Моторина из-за оскорблений в ходе публичного мероприятия.
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
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В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
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Дворецкий опубликовал трогательное письмо принцессы Дианы сыновьям
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал в Instagram ее трогательное письмо к сыновьям.
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На Кавказе ущерб от преступлений в сфере ТЭК превысил 2,3 млрд рублей
Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году превысил 2,3 миллиарда рублей, сообщил начальник ГУМВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
Музыка
Илон Маск записал новый трек. Теперь это электро
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронный трек и выложил его в SoundCloud.
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Напомним, 16-летний подросток из Смоленска пропал 6 апреля на молодежной вечеринке в лесу близ Демидово.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
Кремль ответил на слова Эрдогана о нарушении Россией договора по Сирии
29 января Эрдоган уже заявлял, что Россия не соблюдает договоренности по Сирии.
Общество
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о риске из-за «особого надзора» ЦБ
Совкомбанк может стать системно значимым и тогда «будет подвержен дополнительному регулированию и особому надзору» со стороны ЦБ, предупреждает он потенциальных инвесторов.
Авто
Skoda начала продажи Karoq в России
Компания Skoda начала в России продажи своего компактного кроссовера Karoq, но отгрузки первых авто дилерами стартуют только 14 февраля.
Здоровье
Онищенко объяснил, что означает введенный ВОЗ международный режим ЧС
Эксперт объясняет, что этим «сигналом» ВОЗ обязала Китай усилить принятые меры и предупредила все страны мира об обязательной отчетности в случае появления инфицированного, а также принудила к выполнению всех требований международных медико-санитарных правил (ММСП).
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Происшествия
Суд продлил арест экс-мэру Челябинска
Центральный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву.
Общество
Папарацци засняли Селену Гомес в коротком платье на голое тело
Селена дефилировала по улице в платье золотого цвета на голое тело. Ножки Гомес украшали высокие чёрные ботфорты.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.