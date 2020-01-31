Политика
РИА НовостиГлава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Власти Крыма резко отрицательно отозвались об этой истории, глава республики Сергей Аксенов назвал ее дикой и отметил, что чиновницы должны быть уволены. Накануне вечером стало известно, что Хужина и ее заместитель Лариса Щербула написали заявления об отставке.
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Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Майя Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством.
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