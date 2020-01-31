Политика

НДН.инфоНДН.инфоЧиновница в Керчи передумала увольняться после скандала с батонами

Глава городского совета Керчи Мая Хужина после скандала с хлебом и блокадниками написала заявление об отставке, но потом передумала.
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Сергей Аксенов
Посмотрим, где они смогут после этого работать.
— Сергей АксеновРИА Новости 02:34

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