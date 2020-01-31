Политика
НДН.инфоЧиновница в Керчи передумала увольняться после скандала с батонами
Глава городского совета Керчи Мая Хужина после скандала с хлебом и блокадниками написала заявление об отставке, но потом передумала.
Читать в источнике
Оценить2104
Посмотрим, где они смогут после этого работать.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество
В Марий Эл социальные выплаты льготникам увеличатся с 1 февраля
Социальные выплаты подрастут с 1 февраля почти у 74 тысяч жителей Марий Эл - федеральных льготников.
Здоровье
Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса
Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса В список вошли препараты против ВИЧ, гепатита и склероза.
Футбол
«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова
Представители испанской "Сельты" и российского "Локомотива" не сумели договориться о конкретной сумме выкупа контракта Федора Смолова, арендованного клубом из Виго до конца нынешнего сезона.
Здоровье
Подмосковные хирурги избавили пациентку от волосяных опухолей в животе
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Спорт
Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА
По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Политика
Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Происшествия
Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске
В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Суд в Москве заочно арестовал сына бизнесмена Минца по делу о растрате
Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу Дмитрия Минца, сына экс-совладельца группы «Открытие», основателя О1 Group Бориса Минца.
Армия и оружие
В распоряжение Каспийской флотилии передан ракетный комплекс «Бал»
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на вооружение Каспийской флотилии, базирующейся в Дагестане, передан ракетный комплекс «Бал».
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Музыка
Илон Маск выпустил танцевальную песню
Политика
Песков прокомментировал визиты Помпео в страны СНГ
С 29 января по 4 февраля госсекретарь совершает визиты в Великобританию, на Украину, в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Общество
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки телефонов
Члены Европарламента отдали 582 голоса за резолюцию и 40 голосов — против. Комиссия примет новые правила к июлю 2020 года.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры
Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
Песков переадресовал вопрос переноса инвестфорума в Сочи правительству
"Что касается форума, то да, действительно, такие обсуждения ведутся, но все-таки традиционно, скажем так, по установившейся практике, это формат председателя правительства, поэтому я вам рекомендую туда обращаться за окончательным решением", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о возможном переносе Российского инвестиционного форума из-за угрозы распространения коронавируса.
Хоккей
В ХК «Трактор» сменился генеральный директор
В «Тракторе» отмечают, что профессиональные и спортивные качества Ивана Савина усилят спортивный результат челябинского хоккейного клуба.
Происшествия
Спецназ взял штурмом квартиру россиянина со схроном оружия
Бойцы спецназа готовились к штурму квартиры, где проживает 46-летний Михаил Невядомский. Предполагается, что мужчина хорошо вооружен.
Политика
Кремль заявил об отсутствии решений по авиасообщению с Китаем
Решение о прекращении о закрытии граница для авиасообщения между Россией и Китаем в связи с вспышкой коронавируса пока не принималось.
Футбол
Жиру отказался переходить в «Ньюкасл»
Нападающий «Челси» Оливье Жиру отказался переходить в «Ньюкасл» этой зимой.
Общество
Россия закрывает границу на Дальнем Востоке из-за китайского вируса
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Россия закрывает свою границу на Дальнем Востоке, чтобы остановить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.