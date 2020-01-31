Политика
КоммерсантъГлава горсовета Керчи все же уйдет в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов накануне потребовал отправить в отставку и лишить депутатских мандатов всех причастных к инциденту. Мая Хужина вечером 30 января написала заявление об увольнении по собственному желанию.
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Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Студентам из КНР продлили каникулы и в российских вузах
Зимние каникулы для студентов из Китая, обучающихся в России, продлены до 2 марта из-за коронавируса решением Министерства образования и науки России.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Общество
Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам
Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Киберспорт
EA планирует выпустить 14 игр в следующем финансовом году
В следующем финансовом году, который начнётся в апреле, EA собирается выпустить 14 игр.
Происшествия
В Петербурге во время демонтажа рухнула крыша спорткомплекса
Обрушение произошло во время демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский», при этом под завалами могут находиться рабочие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Санкт-Петербургу.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса
Попова сообщила, что риска распространения в России коронавируса, обнаруженного у двух китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области, в настоящее время нет.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Футбол
Кокорин отправился на сбор «Зенита-2»
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Теннис
Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Политика
Путин и Меркель обсудили Украину и Сирию
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кино
Disney расскажет о новой эпохе «Звездных войн» в конце февраля
Как уже было анонсировано ранее, это возможность рассказать большую и взаимосвязанную историю из мира «Звездных войн».
Общество
Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала свое полуобнаженное тело в стойке на голове
Популярная российская поп-певица Наталья Чистякова-Ионова, известная широкой публике как Глюкоза, показала свою фигуру в купальнике, при этом выполняя стойку на голове.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Общество
Новым и.о. главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский
Новым исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района стал Сергей Запорожский. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.
Энергетика
«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа
С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Экономика
Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм
Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии
Тайип Эрдоган заявил о возможности начала новой военной операции в Сирии.
Политика
Олег Николаев возглавил Чувашию после отрешения Игнатьева
Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олега Николаева.
Общество
Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл
Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Спорт
Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка
В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.