Глава Крыма Сергей Аксенов накануне потребовал отправить в отставку и лишить депутатских мандатов всех причастных к инциденту. Мая Хужина вечером 30 января написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Глава горсовета Керчи все же уйдет в отставку

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