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Газета.Ru
Газета.Ru

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью. 64-летний правозащитник будет отбывать срок в колонии строгого режима.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.newsвчера в 10:30
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ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелиявчера в 14:09
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъвчера в 15:59
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе местного отделения Мемориал Юрию Дмитриеву

Эхо Москвывчера в 15:03
Интерфакс

Сванидзе назвал смертным приговором увеличение срока историку Дмитриеву

Интерфаксвчера в 12:37
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАССвчера в 10:15
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онеговчера в 09:57
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформвчера в 13:24

Снижение выбросов в Китае негативно повлияет на климат

В исследовании, проведенном учеными из Института Карнеги, Китайской академии экологического планирования, Университета Цинхуа и Калифорнийского университета в Ирвайн, использовалось моделирование для анализа влияния успехов Китая в сокращении выбросов, таких как оксид серы, технический (черный) углерод и органический углерод, на глобальное изменение климата.
Популярная механикавчера в 07:08
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Стало известно, сколько «Спартак» получит от «Аталанты» за участие в воспитании Миранчука

Глава департамента по коммуникациям московского «Спартака» Антон Фетисов назвал сумму солидарных выплат, которую получит клуб от итальянской «Аталанты» за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
RT на русскомвчера в 10:36

Зеленский выдвинул ультиматум президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Варшаве ультиматум, согласно которому встреча с польским лидером Анджеем Дудой будет возможна только после приведения в порядок могил украинских националистов на горе Монастырь.
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Какие законы вступают в силу в октябре

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Газета.Ruвчера в 12:38
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Тимати опубликовал видео, как его сын сделал первые шаги

Тимати опубликовал видео, как его сын сделал первые шаги Спустя две недели после информации о расставании Тимати и Решетовой появилась информация о новом романе рэпера с тату-мастером Аней Дарбицкой, которая является автором большинства его наколок.
Вокруг ТВвчера в 13:26
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Шойгу заявил о полном разгроме ИГ в Сирии

Благодаря проведенной Россией военной операции международная террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в РФ) в Сирии перестала существовать, ни один террорист не проник в Россию.
Известия17:37
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