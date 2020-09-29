Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии

Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью. 64-летний правозащитник будет отбывать срок в колонии строгого режима.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
Karelia.newsвчера в 10:30
Подробнее о событии
ГТРК Карелия

Верховный суд Карелии вынес приговор по резонансному уголовному делу Юрия Дмитриева

ГТРК Карелиявчера в 14:09
Эхо Москвы

Верховный суд Карелии ужесточил наказание главе местного отделения Мемориал Юрию Дмитриеву

Эхо Москвывчера в 15:03
Карелинформ

Вторник в Карелии: приговор Дмитриеву, карантин в школах и ДТП Худилайнена

Карелинформвчера в 13:24
Интерфакс

Сванидзе назвал смертным приговором увеличение срока историку Дмитриеву

Интерфаксвчера в 12:37
ТАСС

Суд увеличил с 3,5 до 13 лет срок лишения свободы историку Юрию Дмитриеву

ТАССвчера в 10:15
Столица на Онего

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Столица на Онеговчера в 09:57
Коммерсантъ

ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву до 13 лет строгого режима

Коммерсантъвчера в 15:59

Эксперты назвали причины «мощного ослабления» рубля

Опрошенные «Известиями» 29 сентября эксперты выразили мнение, что мощное ослабление российской валюты к американской произошло из-за того, что все риски, так называемые черные лебеди, которые могли спровоцировать падение, реализовались одновременно.
Известиявчера в 13:30
3

Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии

«Федерация независимых профсоюзов России предлагает прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты, решить вопрос о законодательном выведении накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования», — говорится в тексте.
Lenta.ru21:50
962

На Украине не увидели признаков войны с Россией в Донбассе

Бывший премьер-министр Украины, заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольд Фокин во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти заявил, что не видит признаков войны с Россией в Донбассе.
Lenta.ruвчера в 09:40
2

Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота

США довели ситуацию с продлением Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) практически до цейтнота и сейчас выдвигают России заведомо неприемлемые условия.
РБК22:03

Роскосмос: величина утечки воздуха на МКС превышает нормативную

Утечка воздуха за борт Международной космической станции (МКС) из российского модуля "Звезда" превышает величину нормативных утечек, которые есть на станции постоянно, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев.
ТАССвчера в 11:45
285

В условиях санкций Huawei поддержит деньгами китайских поставщиков

Источник изображения: Reuters В апреле 2019 года Huawei создала дочернюю компанию Habo Investments, которая сосредоточилась на инвестициях в перспективные компании, которые должны стать поставщиками и партнёрами Huawei Technologies.
3DNewsвчера в 02:55

Microsoft обвинила Россию в большинстве кибератак

Компания Microsoft сообщила, что за последний год (с июля 2019 года по июнь 2020 года) большая часть регистрируемых корпорацией кибератак были связаны с действиями России, а также Ирана, Китая и Северной Кореи.
РБК01:17