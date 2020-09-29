Глава карельского «Мемориала» Дмитриев осужден на 13 лет колонии
Верховный суд Карелии увеличил с 3,5 до 13 лет срок заключения главе карельского отделения правозащитной организации "Мемориал" Юрию Дмитриеву, осужденному за сексуальное насилие над своей 11-летней приемной дочерью. 64-летний правозащитник будет отбывать срок в колонии строгого режима.В источнике
С чего всё началось
В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд, - заявил нашим коллегам из «Медиазоны
» адвокат потерпевших Игорь Перов.
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