Общество
REGNUMГлава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии
Петрозаводск, 22 июля 2020, 15:29 — REGNUM Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы назначено судом руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в педофилии. Об этом 22 июля сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
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Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о педофилии, сообщается на сайте судебной инстанции.Znak.com08:26
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