Общество

REGNUMREGNUMГлава карельского «Мемориала» приговорен к 3,5 годам колонии

Петрозаводск, 22 июля 2020, 15:29 — REGNUM Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы назначено судом руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в педофилии. Об этом 22 июля сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.
Читать в источнике
Комментировать683
с чего всё началось
Петрозаводский городской суд приговорил главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о педофилии, сообщается
 на сайте судебной инстанции.
Znak.com08:26

Подробнее о событии

Историк Юрий Дмитриев выйдет на свободу через 3,5 месяца

ИА Республика09:42

Главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева приговорили к трем с половиной годам колонии

Афиша Daily08:20

Суд оправдал главу карельского «Мемориала» по ряду статей

РИА Новости09:27

Глава карельского «Мемориала» Дмитриев выйдет на свободу в ноябре

Коммерсантъ08:41

Историка Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы

Петрозаводск говорит08:32

Адвокат Юрия Дмитриева: «Приговор спасает ему жизнь»

Столица на Онего09:07

Карельский историк Юрий Дмитриев до своего освобождения останется в петрозаводском СИЗО, считает его адвокат

Эхо Москвы11:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Говорит Москва 09:47
24
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

В документе отдельной строкой прописаны новые санкции в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
Российская газета вчера в 21:50
341
Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Вести.Ru 10:07
37
Путешествия

Мишустин пообещал туристам до 15 тысяч рублей за поездки по РФ

Интерфакс 04:32
2,6K
Происшествия

Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова

Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.
Московский Комсомолец 11:08
Здоровье

В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса

Росздравнадзор выявил «грубые нарушения» в организации и оказании медпомощи пациентам с COVID-19 в Свердловской области.
Уральский меридиан вчера в 11:35
105
Гаджеты

Xiaomi в августе обновит 23 смартфона до стабильной версии MIUI 12

Китайский гигант Xiaomi в августе планирует обновить программное обеспечение 23 смартфонов компании до стабильной версии MIUI 12.
ПРАЙМ 02:50
32
Политика

Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане

Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань.
REGNUM 05:59
96
Общество

Суд обнародовал результаты ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы в среду, 22 июля, обнародовал результаты ДНК-теста сына рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Известия 10:40
3
Армия и оружие

Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике

Как сообщает издание Economic Times, Россия и Индия завершают совместную работу над пактом о логистике в сфере обороны.
Военное дело 08:53
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Происшествия

В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат

В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 10:07
1
Происшествия

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

РИА Новости 11:39
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
362
Футбол

Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, выступающий на правах аренды в "Сочи", высказался о возможном переходе в московский "Спартак".
Газета.Ru 10:14
1
Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

В Сети появилось видео задержания мужчины, захватившего автобус с пассажирами в украинском Луцке.
Известия вчера в 18:14
12
Музыка

Группа The Rolling Stones выпустила неизданную песню 1974 года

Известия 11:37
Культура

Хабенский и Трегулова расскажут о шедеврах русского авангарда

В новом фильме, который выйдет онлайн 24 июля, Хабенский и Трегулова расскажут зрителям о шедеврах русского авангарда.
Культуромания 07:30
1
Общество

Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом

RT на русском 10:27
307
Политика

Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ

RT на русском 07:47
5
Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

BFM.ru 10:33
91
Экономика

Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Вести.Ru вчера в 10:06
32
Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
109
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
171
Общество

Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете

Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
РБК 11:19
44
Экономика

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

Минэнерго разработало и направило в правительство «дорожную карту» «Развитие водородной энергетики в России» на 2020–2024 годы, рассказал РБК представитель министерства.
РБК 09:53
Футбол

«Ливерпуль» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 22:15

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:15 по московскому времени.
Sports.ru 07:42
Экономика

Госдума приняла закон о налоговом маневре в ИТ-отрасли

В Госдуме приняли в третьем чтении закон о проведении налогового маневра в ИТ-отрасли.
РБК 09:48
11
Культура

Актер Андрей Сиротин из сериала «Достоевский» умер на 35-м году жизни

Соболезнуем всем родственникам и близким Андрея Сиротина.
Evo-rus.com 10:01
41
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе на похоронах в Чикаго возросло до 14

Известия 00:22
68
Как работают Яндекс.Новости?
Юрий ДмитриевБольше новостей по теме
Главное