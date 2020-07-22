с чего всё началось

Петрозаводск, 22 июля 2020, 15:29 — REGNUM Наказание в виде 3,5 лет лишения свободы назначено судом руководителю карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрию Дмитриеву, обвиняемому в педофилии. Об этом 22 июля сообщил журналистам адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

Происшествия Экс-полицейский потребовал возобновить дело против Голунова Бывший начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил сегодня в Мосгорсуде, где рассматривался вопрос о продлении ему ареста, заявил, что добивается возобновления дела против журналиста Ивана Голунова.

Политика Пекин допустил закрытие консульства США в Ухане Вашингтон, 22 июля 2020, 12:59 — REGNUM Китай в ответ на требование США закрыть паспортно-визовое отделение в генеральном консульстве КНР в Хьюстоне рассматривает возможность закрытия американского консульства в городе Ухань. 96

Армия и оружие Россия и Индия могут подписать пакт о военной логистике Как сообщает издание Economic Times, Россия и Индия завершают совместную работу над пактом о логистике в сфере обороны.

Футбол «Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне "Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

Происшествия В Ингушетии задержаны глава контрольно-счетной палаты и его брат В Ингушетии после обысков задержаны председатель Контрольно-счетной палаты республики Мустафа Белхороев и его брата Курейш, это братья депутата Якуба Белхороева, арестованного по делу о хищении 19 млн рублей из ФСС, сообщил информированный источник "Интерфакса". 1

Экономика Госдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права. 32

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал RT принятие нижней палатой парламента во втором чтении законопроекта о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 109

Происшествия В центре Москвы в квартире нашли тело девушки В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы. 171

Общество Адвокат сообщил о предъявлении Навальному обвинения в клевете Следователи предъявили обвинение основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. 44