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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава комиссии Общественной палаты по АПК предложила продуктовые карточки для малоимущих

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Она связала это с повышением цен на продукты.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов, считает глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. О соответствующем предложении в адрес правительства она сообщила РИА Новости.
РИА Новости21:39
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РБК

В ОП предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

РБК22:12
РИА Новости

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

РИА Новости21:39
РЕН ТВ

В Общественной палате предложили помочь малоимущим соцпитанием

РЕН ТВ19:16
Газета.Ru

В России предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих

Газета.Ru21:10
Lenta.ru

В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих

Lenta.ru19:48
Коммерсантъ

Глава комиссии Общественной палаты по АПК предложила продуктовые карточки для малоимущих

Коммерсантъ21:17
ПРАЙМ

В ОП предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих

ПРАЙМ19:11

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