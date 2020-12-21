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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Глава комиссии Общественной палаты по АПК предложила продуктовые карточки для малоимущих

Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Она связала это с повышением цен на продукты.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов, считает глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. О соответствующем предложении в адрес правительства она сообщила РИА Новости.
РИА Новости21:39
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Глава комиссии Общественной палаты по АПК предложила продуктовые карточки для малоимущих

Коммерсантъ21:17
РБК

В ОП предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

РБК22:12
РИА Новости

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

РИА Новости21:39
RT на русском

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

RT на русском21:19
Газета.Ru

В Общественной палате предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

Газета.Ru01:52
Lenta.ru

В России сочли необходимым введение продуктовых карточек для малоимущих

Lenta.ru19:48
ПРАЙМ

В ОП предложили ввести продуктовые карточки и соцпитание для малоимущих

ПРАЙМ19:11

Мишустин поручил проработать снижение платы при переходе вузов на онлайн-обучение

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил проработать вопрос снижения планы за обучения для студентов высших учебных заведений, где образовательный процесс почти полностью перешел в дистанционный формат.
Мишустин поручил проработать снижение платы при переходе вузов на онлайн-обучение
Комсомольская правда02:47