Глава комиссии Общественной палаты по АПК предложила продуктовые карточки для малоимущих
Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Она связала это с повышением цен на продукты.В источнике
С чего всё началось
В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов, считает глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина. О соответствующем предложении в адрес правительства она сообщила РИА Новости.
РИА Новости21:39
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