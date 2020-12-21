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Председатель комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина считает, что в России нужно ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих. Она связала это с повышением цен на продукты.

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