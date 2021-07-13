Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков предложил ввести экспортные пошлины на еду
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из фракции «Справедливой России» предложил бороться с ростом цен на еду с помощью экспортных пошлин, передает Ura.ru. По его словам, решения надо принимать уже сейчас, чтобы не допустить ожидающегося подорожания продуктов питания.В источнике
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