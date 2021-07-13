Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из фракции «Справедливой России» предложил бороться с ростом цен на еду с помощью экспортных пошлин, передает Ura.ru. По его словам, решения надо принимать уже сейчас, чтобы не допустить ожидающегося подорожания продуктов питания.

ФАН ФАН Экономика сегодня Народные новости Общественная служба новостей MagadanMedia.ru

С чего всё началось В Госдуме назвали способ снизить цены на продукты в России Введение пошлин на экспорт отечественных товаров и стимулирование малого и среднего бизнеса помогут снизить цены на продукты питания в России. URA.Ru вчера в 06:16