Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков предложил ввести экспортные пошлины на еду

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из фракции «Справедливой России» предложил бороться с ростом цен на еду с помощью экспортных пошлин, передает Ura.ru. По его словам, решения надо принимать уже сейчас, чтобы не допустить ожидающегося подорожания продуктов питания.В источнике

С чего всё началось

В Госдуме назвали способ снизить цены на продукты в России

Введение пошлин на экспорт отечественных товаров и стимулирование малого и среднего бизнеса помогут снизить цены на продукты питания в России.
URA.Ruвчера в 06:16

Подробнее о событии

Депутаты Госдумы объяснили, как уменьшить стоимость продуктов в России

Экономика сегодня13:38

Депутат Аксаков предложил способ снизить цены на продукты в России

ФАН12:45

В Госдуме назвали способ снизить цены на продукты в России

URA.Ruвчера в 06:16

Цены на питание хотят «тормозить» пошлинами на границе

Общественная служба новостейвчера в 10:10

Глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков предложил ввести экспортные пошлины на еду

Lenta.ruвчера в 09:27

В Госдуме придумали способ снижения цен на продукты

Московский Комсомолецвчера в 07:19

В Госдуме назвали эффективную меру в борьбе с ростом цен на продукты

News.ruвчера в 12:17
Интересное

Суд Москвы ограничил свободу Эдварду Билу на два года и лишил водительских прав

Пресненский суд Москвы назначил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле.
ТАСС09:42

Получивший нейтральный статус прыгун с шестом Моргунов не сможет выступить на ОИ в Токио

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, по какой причине получивший нейтральный статус прыгун с шестом Тимур Моргунов не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Чемпионат13:47

APS: Написание букв от руки помогает быстрее научиться читать

Научными сотрудниками Университета Джонса Хопкинса выявлено, что написание букв от руки эффективнее для запоминания текста, в сравнении нежели бы это печатание произведено на компьютере либо при просмотре видео, публикует APS.
SMINEWS в Подольске10 июля в 19:30

Вениамин Кондратьев утвердил индивидуальные планы развития трех районов Кубани

В индивидуальных планах сформирован портфель приоритетных проектов, которые подразумевают не только развитие социальной сферы, но и реконструкцию объектов транспортной и дорожной инфраструктуры.
Администрация Краснодарского края10:30