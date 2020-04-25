Коронавирус
RT на русскомГлава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
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с чего всё началось
Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.Интерфакс06:28
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Футбол
Роналду опубликовал фотографию с тренировки: оставайтесь сильными
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал фотографию с тренировки в своем инстаграме.
Metaratings 16:14
Общество
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
Еще 38 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:32
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
Российская газета 14:07
Шоу-бизнес
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»
Главный редактор журнала Glamour Иляна Эрднеева объяснила, почему журнал не готов возвращать Регине Тодоренко звание "Женщина года" после ее заявления о том, что жертвы домашнего насилия сами несут за него ответственность.
РИА Новости 14:05
Общество
Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
Здоровье
Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса
25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
Здоровье
Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса
Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Гаджеты
В России начались продажи нового смартфона iPhone SE
В России 24 апреля стартовали продажи нового бюджетного смартфона iPhone SE.
Инфорос вчера в 04:55
Происшествия
На заводе «Техпрогресс» в Туле произошел пожар
Возгорание резинотехнических изделий на площади более 800 км. метров произошло в Туле на заводе "Техпрогресс", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МЧС России.
Газета.Ru 17:13
Политика
Дипломат опроверг информацию о смерти Ким Чен Ына
Глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что появившиеся ранее в субботу, 25 апреля, сообщения о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.
Известия 16:57
Космос
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru 02:08
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 08:59
Религия
Один из главных дипломатов РПЦ заразился коронавирусом
Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил в фейсбуке, что он заразился коронавирусом.
Интерфакс 15:18
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 09:45
Здоровье
В Туле скончался врач с подтвержденным коронавирусом
В Туле скончался врач-терапевт, у которого был подтвержден коронавирус, сообщает региональное правительство "ВКонтакте".
Газета.Ru 16:50
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 23 апреля в 17:45
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru 17:06
Общество
Голикова признала, что россияне устали от карантина
Российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса COVID-19, потому что жители России устали от карантина, пояснила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости 09:36
Здоровье
От лекарства против коронавируса во Франции умерли четыре человека
В результате воздействия гидрохлорохина в больницах страны умерли уже четыре пациента.
Профиль 14:28
Кино
10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде
Live24 вчера в 11:44
Общество
В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции
Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска.
ТАСС 04:11
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Российская газета 07:03
Общество
Чехия открыла границы после карантина
Чехия разрешила свободное передвижение граждан по стране и даже выезд за границы, уведомил министр здравоохранения государства.
ToDay News Ufa вчера в 15:16