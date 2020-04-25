Коронавирус

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У главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова подтвердился коронавирус. Об этом он рассказал РИА «Новости». По словам депутата, у него выявили двустороннее воспаление легких, которое оказалось вызвано COVID-19.
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с чего всё началось

Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Позже председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что после первых признаков недомогания Калашников ни с кем не контактировал, находился дома.
Интерфакс06:28

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Заразившийся COVID-19 депутат Госдумы Калашников рассказал о самочувствии

РИА Новости08:59

Депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил, что у него воспаление легких из-за коронавируса

ТАСС06:27

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

РБК07:17

Заболевший COVID-19 депутат Калашников рассказал о своем самочувствии

РЕН ТВ08:00

Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Интерфакс06:28

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

RT на русском07:39

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Известия06:12
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Общество

Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
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Общество

Министра Быковскую госпитализировали после инфаркта

У министра случился обширный инфаркт. Быковскую срочно госпитализировали и провели операцию. По словам собеседника, министра удалось спасти.
Блокнот Ростов-на-Дону 10:39
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Общество

В Петербурге задержали певца Максима Леонидова

В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
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Экономика

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
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Здоровье

Заразившийся COVID-19 врач из больницы под Воронежем опроверг принуждение к работе

Оперштаб Воронежской области опубликовал видео, призванное опровергнуть заявления фельдшера новоусманской скорой помощи Александра Косякина, обвинившего руководство райбольницы в недостаточных мерах защиты персонала.
Вести Воронеж 10:33
Политика

75 лет назад состоялась встреча союзников на Эльбе

Газета.Ru 05:08
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Хоккей

Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

News.ru 23 апреля в 02:21
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
2,7K
Общество

Свердловчанам разрешили ездить на дачу без пропуска

Губернатор Свердловской области Владимир Куйвашев объяснил, нужно ли брать пропуск для поездки на дачу.
КП - Екатеринбург 11:08
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Музыка

Победителем в седьмом сезоне шоу «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

В конце сезона звездный наставник Олеси стал лучшим среди судей проекта, ему отдали предпочтение 40% голосовавших.
NewInform вчера в 23:15
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
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Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
1,3K
Происшествия

В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
16
Шоу-бизнес

Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам

Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru 09:30
9
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва 11:53
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Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
654
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала

РИА Новости 10:50
232
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости вчера в 05:12
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Общество

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском 11:31
32
Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Политика

Лавров: странам ЕС «не разрешают» просить помощь у России

Ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса, потому что «старшие товарищи» выступают против, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на «Первом канале».
Коммерсантъ 11:54
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
325
Общество

В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
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Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
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Общество

Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области

В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
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Происшествия

МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском 10:45
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,7K
Общество

Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Леонид Иванович Калашников
Российский политик
Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
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