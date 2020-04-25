Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиГлава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
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Депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил, что у него воспаление легких из-за коронавируса

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что находится в больнице с двусторонним воспалением легких, вызванным коронавирусом.
ТАСС06:27

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Депутат Госдумы Леонид Калашников сообщил, что у него воспаление легких из-за коронавируса

ТАСС06:27

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

РБК07:17

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом

РИА Новости07:03

Депутата Госдумы Калашникова госпитализировали с коронавирусом

Интерфакс06:28

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

RT на русском07:39

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Московский Комсомолец06:14

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Известия06:12
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Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

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Леонид Иванович Калашников
Российский политик
Российский политик, депутат Государственной думы Российской Федерации V, VI и VII созывов. Председатель комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член фракции КПРФ. С 2008 года - член Президиума ЦК КПРФ и одновременно секретарь ЦК КПРФ по международным и экономическим связям.
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